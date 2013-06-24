Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Деякі питання створення та функціонування державних електронних платформ для ведення публічних реєстрів». Документом затверджено положення про використання Платформи реєстрів, повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.

Завдяки використанню Платформи реєстрів міністерства, центральні органи виконавчої влади, державні підприємства, установи та організації матимуть змогу швидко і зручно створювати й керувати публічними реєстрами. Вона покликана підвищити ефективність надання державних послуг в режимі онлайн.

На відміну від традиційного підходу до розроблення реєстрів, платформа дає змогу державі досягти оптимального балансу між вимогами до безпеки даних, швидкістю розгортання і вартістю володіння реєстром. Це наступний крок до цифровізації публічних послуг.

Спроститься й життя українців. Державні органи через Платформу реєстрів самі зможуть формувати стандартні запити на інформацію, яка їм потрібна для роботи, й автоматично підтягуватимуть документи, необхідні для надання послуг громадянам.

Платформа реєстрів дає змогу не лише створювати нові бази даних, а й технічно вдосконалювати і поступово переносити на неї застарілі реєстри. Будь-яка зміна даних в інформаційних ресурсах, які розміщені на Платформі реєстрів, фіксується. Це унеможливлює несанкціоновані втручання в роботу реєстрів чи внесення змін до них.

Для розроблення реєстрів з використанням платформи не потрібні великі команди фахівців високого рівня. Опанувати інструменти можна легко і швидко. Для розробників проводитимуть навчання і надаватимуть консультації.

За функціонування цієї платформи відповідає ДП «Українські спеціальні системи» (ДП «УСС»), що належить до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку. Міністерство цифрової трансформації повідомило, що нині в Україні є понад 450 державних реєстрів. 80% з них технологічно застарілі і вразливі до кібератак.

Платформа для розгортання реєстрів стане основою для цифрової трансформації. Адже всі дані будуть впорядковано зберігатися в реєстрах, що пришвидшить запуск онлайн-послуг та диджиталізацію загалом.

Платформу вже протестували, скоро вона запрацює для багатьох органів державної влади. У подальшому Україна зможе ділитися досвідом упровадження платформи з іншими країнами, які активно цифровізуються.

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