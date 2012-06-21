У Брюсселі під головуванням Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і Верховного представника ЄС у закордонних справах та з політики безпеки Федеріки Могеріні відбулося 4-те засідання Ради асоціації Україна — ЄС. Київ і Брюссель підбивають підсумки результативного року: остаточно набрали чинності Угода про асоціацію, безвізовий режим. І тепер, коли механізми співпраці запущено в повному обсязі, слід напрацювати дорожню карту ефективного і взаємовигідного використання можливостей.
Кабінет Міністрів і Європейська комісія підписали Угоду про фінансування заходу «Підтримка ЄС для сходу України», яка передбачає надання Україні фінансування на суму 50 мільйонів євро. Угода створює правові підстави для фінансування Єврокомісією заходів, спрямованих на сприяння миру, економічному відновленню та примиренню на сході України.
Заходи реалізовуватимуть за чотирма напрямами, повідомляє УНІАН: децентралізація та врядування; економічне відновлення й розвиток малого та середнього підприємництва; безпека громади і соціальна єдність; секторальні реформи та структурні зміни.