Європейський інвестиційний банк у рамках реалізації проекту «Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток», спрямує в енергозбереження Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», як повідомляє SQ, понад 20 мільйонів євро. За інформацією прес-служби вузу, ХПІ – перший і поки єдиний з семи харківський вуз, який бере участь у проекті України і Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Проект спрямований на допомогу українським університетам ефективно використовувати енергоресурси.
В рамках проекту представник Європейського інвестиційного банку (Бельгія) Ніколя Лапіте відвідав вуз, оглянув всі 48 об’єктів НТУ «ХПІ», що беруть участь в європейській програмі, поспілкувався зі студентами та молодими вченими кафедри інтегрованих технологій, процесів і апаратів, провів низку зустрічей з керівництвом вузу.
Як повідомив ректор ХПІ, професор Євген Сокіл, була виконана величезна робота по підготовці цього проекту. Вуз відвідала група з європейського аудиту, яка вивчила всі пропозиції і повністю підтвердила розрахунки, проведені фахівцями університету.
«Тому зараз прийнято рішення, відповідно до якого виділяється перший транш в розмірі 22 мільйони євро для виконання першої стадії робіт, пов’язаних з ресурсоенергозбереженням основних корпусів нашого студентського містечка. А далі ми будемо працювати і вирішувати ті питання, які приведуть до відповідних вимог сьогоднішнього дня стан енергоспоживання нашого університету», – зазначив Євген Сокіл.
Ректор ХПІ розповів, що участь у проекті Європейського інвестиційного банку вирішує для студентів вузу два важливі завдання: поліпшуються умови їх навчання, а також з’являється можливість отримати не тільки теоретичні знання в області ресурсоенергозбереження, а й практичні – пов’язані з найостаннішими досягненнями світової науки.