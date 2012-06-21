12-річна Аліна Козакевич зі стародавнього Дубна навіть не очікувала на таку популярність: її фото прикрашають обкладинки вже восьми глянцевих журналів Америки! Так, вочевидь, зійшлися зірки: фотограф Інна Романюк шукала юну модель для фешн-зйомки з прикрасою з пір’я павича. Алінина мама запропонувала додати до образу ще й оригінальне плаття, яке наче спеціально для цього випадку було напоготові. Фотосесію влаштували в улюбленому місці багатьох рівнян — парку Лебединка.
А незадовго Козакевичі через Фейсбук натрапили на оголошення: американське видавництво шукало нові обличчя дітей-фотомоделей. І надіслали їм це оригінальне фото. «Уже через півгодини нам відповіли, що його беруть до друку в глянець», — пригадує щаслива Аліна. Це був Brand Model Magazine. А наступного дня її фото прикрасило обкладинку Rising Model Magazine, далі були інші журнали. Тепер юна дубенчанка усміхається з восьми глянців, її фото вже є в американському календарі на 2019-й рік, і вона ввійшла у дванадцятку перспективних дітей-фотомоделей.
Тим часом на рідній Рівненщині Аліна приймає привітання і готується до перемоги в конкурсі «Перлинка Рівного», який відбудеться у вересні.