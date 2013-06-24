З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, цифрова трансформація культури набула нового значення. Інформаційна та комунікаційна складові діджиталізації стали важливими елементами спротиву окупантам. Серед основних напрямків, над якими зараз працює Міністерство культури та інформаційної політики:

сама цифрова трансформація, яка має на меті реінжиніринг існуючих алгоритмів та послуг, зокрема, зміна порядку ведення обліку культурних цінностей та спадщини з паперового на електронний;

безпосередня оцифровка наявних експонатів та об'єктів у музеях, а також всіх культурних цінностей;

цифрові-онлайн проекти, наприклад — онлайн музеї або інформаційні портали.

Про це розповіла заступник Міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар під час зустрічі з делегацією Секретаріату ЮНЕСКО 8 липня.

Представники ЮНЕСКО підтримали прагнення української сторони у реалізації проектів, направлених на виявлення та документування військових злочинів проти культурної спадщини України, збереження та захисту культурної спадщини України, розвитку спроможності профільних українських інституцій та організацій, а також синхронізації проектів у напрямку цифрової трансформації культурної спадщини та інтероперабельності платформ.

Серед проектів, які підтримуватиме ЮНЕСКО:

Цифрова платформа управління національною спадщиною — платформа, яка буде збирати, генерувати, зберігати, контролювати дані та інформацію у сфері культурної спадщини, забезпечувати доступ та використання, а також оцифровувати процедури та процеси взаємодії між суб’єктами та адміністративними службами для користувачів.

Після реалізації проекту українці отримають:

100% задекларованих об'єктів нерухомої культурної спадщини;

реєстр на 100% доступний для онлайн-інтеграції з E-Construction;

реєстр на 100% доступний для громадян;

на 100% прозорі процеси;

100% адміністративних послуг онлайн;

реєстр на 100% інтероперабельний з іншими державними реєстрами.

Рухома культурна спадщина:

підключення до Електронного реєстру Музейного фонду України 100% музейних установ країни;

наповнення переліку музейних колекцій на 100%;

можливість слідкувати за переміщенням колекції в межах країни та за кордон;

інтероперабельність реєстру з іншими державними реєстрами та міжнародними системами;

реєстр на 100% доступний онлайн для Поліції та Інтерполу;

створення онлайн-музею для громадян України.

Поряд з іншим, МКІП активно працює над реалізацією великої кількості проектів, що допомагають розповсюджувати правду про війну та злочини росіян в Україні, збирати докази російської агресії, шукати підтримку для українців. З усіма проектами МКІП можна ознайомитись на Об'єднаній платформі культури та медіа під час війни.

Нагадаємо, під час зустрічі з делегацією Секретаріату ЮНЕСКО у МКІП йшлося про створення спеціального фонду під патронатом ЮНЕСКО для фінансової підтримки культурної сфери України.