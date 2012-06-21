Космічний апарат NASA «Юнона» (Juno), що знаходиться на орбіті Юпітера з 2016 року, здійснив близький обліт Ганімеда – найбільшого супутника Сонячної системи.

«Юнона» пролетіла над Ганімедом у понеділок, 7 чевня, на висоті 1038 кілометрів. Останній подібний прохід космічного апарату біля супутника Юпітера відбувся 21 рік тому і був виконаний космічним кораблем «Галілео» (Galileo).

Співробітники місії повідомили, що дані з «Юнони» будуть передані пізніше, оскільки NASA зазвичай займається передачею даних, коли апарати не зайняті їх збором і менш завантажені.

Обліт Ганімеда може надати важливу інформацію для майбутнього дослідження крижаних супутників Юпітера. Планується, що в 2030-х роках будуть запущені дві місії: місія JUICE Європейського космічного агентства і місія Europa Clipper NASA.

«Юнона» зондувала Ганімед під час обльоту трьома різними камерами і декількома приладами: ультрафіолетовим спектрографом (UVS), інструментами Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) і мікрохвильовим радіометром (MWR).

У NASA повідомили, що MWR намагався ідентифікувати інгредієнти більш світлих і темних ділянок крижаної раковини Ганімеда. Однак очікується, що тільки п'ять зображень із зіркової камери космічного корабля JunoCam повернуться на Землю, тому що супутник перебував у полі зору «Юнони» всього 25 хвилин.

Вчені опублікували два знімка, на яких в деталях зображені кратери, можливі тектонічні розломи і виразні яскраві і темні ландшафти.

На наступному етапі місії «Юнона» зробить свій 34-й проліт над хмарними вершинами Юпітера в умовах інтенсивної радіації. Місія продовжить свою роботу на орбіті газового гіганта як мінімум до 2025 року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»