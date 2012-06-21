Xiaomi Mi 10 – один із найбільш довгоочікуваних флагманів початку 2020 року. Перша демонстрація пристрою очікувалася вже 10 лютого нинішнього року, але, як з’ясувалося, компанія прийняла рішення показати новинку ще раніше.
Так, якщо вірити популярному онлайн-інсайдеру Xiaomishka, вже через кілька днів, 7 лютого, Xiaomi проведе офіційний анонс Xiaomi Mi 10. Правда, станеться це не в рамках повноцінної онлайн-презентації, яка намічена на 10 лютого, а скоріше як публікації тизер -постера. Вже через 3 дні компанія запустить онлайн-трансляцію, яка прийде на зміну оффлайн-презентації, скасованої в зв'язку зі спалахом епідемії коронавірусу в Китаї. Там вона проведе більш докладну демонстрацію новинки, а також озвучить ціни, за якими Xiaomi Mi 10 буде продаватися в Китаї.
Що ж стосовно Xiaomi Mi 10 Pro, то анонс цього пристрою очікується трохи пізніше – 18 лютого.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»