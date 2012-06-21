Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791), який набрав чинності з 01.01.2017 року, внесено зміни, зокрема, до пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), яким регулюються ставки акцизного податку.
Про це йдеться у повідомленні головного управління ДФС у Дніпропетровській області.
З 01.01.2017 діють нові ставки акцизного податку на алкогольні напої, що не маркуються марками акцизного податку (до 8,5% об’ємних одиниць), тютюн і тютюнові вироби та пальне.
З 01.03.2017 почнуть діяти нові ставки акцизного податку на алкогольні напої, що підлягають маркуванню марками акцизного податку (пункт 1 розділу II Закону №1791).
Так, пунктом 8 розділу I Закону №1791 внесені зміни, зокрема, до п.п.215.3.1 п.215.3 ст.215 ПКУ щодо ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, відповідно до яких ставки податку збільшено:
♦ на 12%:
- на вина кріплені, вермути – з 7,16 грн. до 8,02 грн. за 1 л;
- на вина ігристі та газовані – з 10,40 грн. до 11,65 грн. за 1 л;
- на пиво – з 2,48 грн. до 2,78 грн. за 1 л;
- на сидр і перрі (без додання спирту) – з 0,95 грн. до 1,06 грн. за 1 л;
♦ на 18%:
- на коньяки – з 89,94 грн. до 105,80 грн. за 1 л;
♦ на 20%:
- на лікеро-горілчану продукцію – з 105,80 грн. до 126,96 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту;
- на інші зброджені напої з доданням спирту – з 105,80 грн. до 126,96 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту;
- на спиртовмісні харчові продукти з вмістом спирту етилового більше 8,5% об’ємних одиниць – з 141,06 грн. до 169,27 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту.
Окремо виділено плодово-ягідні вина без додання спирту, тобто зброджені напої, одержані виключно у результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5% об’ємних одиниць, на які встановлено ставки, як на сидр і перрі (без додання спирту), у розмірі 1,06 грн. за 1 л.
Ставки акцизного податку на слабоалкогольні напої (до 8,5% об’ємних одиниць) доведено до єдиних ставок із лікерно-горілчаними виробами, тобто зменшено з 211,59 грн. до 126,96 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту.
Ставки акцизного податку на сухі вина не змінено і складають 0,01 грн. за 1 л.