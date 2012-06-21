5 листопада, відбудеться анонс перших по-справжньому «розумних» годинників від Xiaomi –Xiaomi Mi Watch. І судячи з останніх даних, пристрій зможе дуже сильно здивувати не тільки фанатів компанії, але і просто любителів новітніх технологій.
Так, в мережі з'явилися нові офіційні матеріали щодо пристрою. І судячи з них, «розумні» годинник Xiaomi Mi Watch не тільки мають пульсомір, що в 2019 році явно не здивує нікого, але і можливістю прослуховувати музику безпосередньо з годинника, а також викликати і оплачувати таксі.
До слова, раніше з'являлася інформація про те, що за допомогою годинника можна буде телефонувати за рахунок використання в них технології eSIM, а також управляти «розумним» будинком.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»