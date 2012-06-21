Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Україна залишається серед лідерів за швидкістю зростання кількості електромобілів на шляхах. Тільки за останні п’ять років у нашій державі придбано майже 25 тисяч електрокарів. Найбільше їх можна побачити у великих містах.

Більшає таких машин і в регіонах. Приміром, на Черкащині на кінець минулого року було зареєстровано 337 електромобілів. Як розповіли в сервісному центрі МВС у Черкаській області, протягом нинішнього року на територію регіону вже ввезено 102 такі автомобілі. П’ятеро з них одержали нові номери зеленим шрифтом. Усього ж таких номерів в Україні видано більше п’ятисот. Завдяки цим номерним знакам у Європі в електрокарів є низка преференцій, зокрема — в’їзд туди, де заборонено автівкам з бензиновими двигунами, безплатні паркувальні місця та окрема смуга руху.

Стабільно серед присутніх брендів першість тримає Nissan, який охоплює 39% ринку. Значно посилила свою присутність Tesla, займаючи 30% ринку та майже подвоїла свої показники торік.

Стримують активніше поширення екологічно чистих електрокарів дорогі ціни на них та мала потужність акумуляторних батарей, яких без підзарядки поки що вистачає на порівняно невеликі відстані. Проте топ-менеджери та аналітики з автоіндустрії переконані: наближається переломний момент, коли масове впровадження таких машин стане неминучим.