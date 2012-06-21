Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Упродовж нинішнього року аграрії Сумської області демонструють стабільну роботу, досягаючи вагомих результатів як у рослинницькій, так і тваринницькій галузях.

Як повідомили у Департаменті агропромислового розвитку Сумської ОДА, за результатами 11 місяців поточного року індекс сільгосппродукції становить 103,6% до відповідного минулорічного показника. За темпами її виробництва регіон посідає перше місце в Україні і утримує лідируючі позиції другий місяць поспіль. Позитивні тенденції зафіксовані як у сільськогосподарських підприємствах, так і домогосподарствах населення.

Зокрема, зернових та зернобобових культур намолочено майже 4,9 мільйона тонн, що на 9,4% перевищує торішній показник, при середній урожайності 72,4 центнера з гектара, або на 7,2 більше, ніж у 2019-му. Цей результат став найвищим в Україні. Рекордних показників досягнуто на полях соняшнику — з кожного гектара намолочено 32,3 центнера насіння: Сумщина вперше одержала такий ужинок цінної олійної культури.

За врожайністю провідних зернових та зернобобових культур область входить до першої п’ятірки серед регіонів України.

Позитивні тенденції зафіксовані також у тваринництві. Насамперед зростає поголів’я великої рогатої худоби, овець та кіз, валове виробництво молока.