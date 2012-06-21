Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У світі до кінця серпня захворюваність новою коронавірусною інфекцією знову вийшла на рівень травневих максимумів. У Південно-Східній Азії вона досягла рекордних з початку пандемії показників.

Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). За останні 10 днів кількість виявлених за добу нових випадків зараження п'ять разів піднімався вище 700 тисяч.

Найвищі темпи зараження спостерігаються в США – там за добу виявляють понад 180 тисяч нових випадків. Захворюваність зросла у понад 10 разів у порівнянні з кінцем червня.

У Великобританії за добу виявляють 30 тисяч і більше випадків зараження коронавірусом. Це в середньому втричі більше, ніж в кінці червня. У Франції виявляється майже 15 тисяч випадків зараження на добу, в Німеччині – до 10 тисяч, а в Італії – понад сім тисяч, понад три тисячі заражень на добу фіксується в Греції.

В Ізраїлі фіксується по сім тисяч і більше нових випадків зараження за 24 години. При цьому країна однією з перших у світі приступила до вакцинації від коронавірусу.

В Японії щодоби виявляється понад 20 тисяч тих, що заразилися. У Таїланді і на Філіппінах реєструють понад 18 тисяч заражених на добу.

Раніше у ВООЗ пояснили, як можна знизити смертність від штаму коронавірусу «дельта». Головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан повідомила, що зростання випадків важкого перебігу хвороби і летальних випадків при зараженні цим штамом запобігає вакцинація.