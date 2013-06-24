Укрзалізниця збільшує кількість вагонів поїзда №13/14 Київ — Солотвино й робить його двогрупним. Відтепер рейс № 13/123-14/124 Київ — Солотвино, Ужгород дасть максимально зручне ранкове прибуття до Закарпаття з-поміж усіх рейсів зі столиці. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зазначений поїзд вирушатиме з Києва з 21 вересня о 17:12, прибуватиме до Ужгорода о 08:56, а до Солотвина — о 12:10. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з 22 вересня о 16:20 із Солотвина та о 19:50 з Ужгорода.

Квитки вже доступні в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Раніше повідомлялся, що Укрзалізниця додає зупинок поїздам Інтерсіті+ №745/746 Київ — Славське та №755/756 Київ — Луцьк.