Наприкінці березня МОЗ затвердило порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Підписавши декларацію з обраним лікарем, пацієнт повідомляє державу, що кошти за обслуговування мають надходити саме у цей медзаклад. Але в затвердженій декларації було порушено основоположні права пацієнта, а завдяки втручанню уповноваженого Верховної Ради України з прав людини його зміст змінено.
Попри це надійшла інформація, що багатьом пацієнтам досі пропонують старий варіант декларації. Отже, які саме пункти було змінено, на що потрібно звертати увагу, заповнюючи документ:
► Адреса зареєстрованого місця проживання. Це вимога надання надмірної інформації від пацієнта. У новій декларації цього пункту немає.
► Надання копій документів, що посвідчують особу. Мали зберігатися впродовж трьох років з дня анулювання декларації. У новій декларації цього пункту немає.
► Надання згоди на збирання та обробку персональних даних — пряме порушення Конституції України та Закону «Про захист персональних даних». Так право людини на медичне обслуговування стає залежним від надання нею згоди на обробку персональних даних. У новій декларації цього пункту немає.
Старий варіант декларації залишається чинним, і ті громадяни, які вже встигли її заповнити, за бажанням можуть надати нову. Новим пацієнтам необхідно звертати увагу на зміст декларації й вимагати оновлений варіант документа, повідомляє відділ інформаційної політики та комунікацій секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.