Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
5 вересня виповнюється 50 років з дня відкриття у Полтаві меморіальної садиби основоположника нової української мови й літератури Івана Петровича Котляревського, на вічну пам'ять якого Тарас Шевченко написав такі рядки: «Будеш, Батьку, панувати, поки живуть люди. Поки сонце в небі сяє, тебе не забудуть!» і 250 – річний ювілей якого відзначатимемо 9 вересня.
Меморіальну садибу поета відтворили з нагоди його 200-річчя, на тому ж місці, де він у 1769 році народився, біля Свято-Успенської церкви, за малюнком Кобзаря, а також за спогадами сучасників, друзів і приятелів Івана Петровича.
У його хаті у первісному вигляді відтворили інтер’єр його робочого кабінету, вітальні, світлиці, опочивальні й кухні. Садиба дає уявлення про те, які були старосвітські оселі Полтави на початку XVIII століття.
У меморіальній хаті зберігаються особисті меблі, книги, рукописи Котляревського. Хоча їх і не так багато, адже її господар жив самотньо, і не мав ані близьких людей, ані нащадків, тому його майно нікому було оберігати й захищати. Тільки завдяки небайдужим полтавцям, які зберегли предмети старовини, декілька меморіальних предметів Котляревського, стало можливим створення його меморіальної експозиції.