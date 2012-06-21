Аукціонери назвали результат торгів світовим рекордом вартості літературного твору, повідомляє ВВС.

Перше видання зібрань творів англійського поета і драматурга Вільяма Шекспіра є однією з найбажаніших книг для колекціонерів усього світу. За словами представниці Christie's Маргарет Форд, такі результати не дивні, якщо врахувати, що на торги було виставлено перший фоліант, що вперше об'єднав п'єси Шекспіра і вважається найбільшим витвором не тільки англійською мовою, але і в світовій літературі.

Сьогодні у всьому світі залишилося лише шість повних примірників видання, уточнила Форд. Раритет був виграний після шести хвилин торгів приватним колекціонером зі США Стефаном Левентхейлом, засновником магазину рідкісних книг і фотографій XIX століття.

«Для мене велика честь купити один з небагатьох повних екземплярів цього епохального видання», – заявив новий власник зібання творів Шекспіра. За його словами, книга стане центральним елементом його колекції інтелектуальних досягнень людства.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»