Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Вчені з університету Саутгемптона досліджували відкладення скельних порід, що виникли в період, коли вся Земля перебувала під покровом снігу і льоду під час періоду екстремального похолодання, названого «Земля-сніжок». Робота вчених доступна у виданні Nature Communications.

Наукові співробітники розпочали роботу в південній Австралії, де вони зібрали зразки скель льодовикової епохи, які виникли приблизно 700 мільйонів років тому. Материк у той період знаходився набагато північніше, ніж зараз, майже поруч з екватором. Вивчені гірські породи дають уявлення про те, що льод і сніг у ту епоху покривали планету аж до екватора.

Команда приділила особливу увагу скелям, які складаються з розташованих один за одним нашарувань багатих залізом і кремнеземом відкладень. Ці гірські відкладення створювалися в обледенілому океані поблизу гігантських щитів з льоду і снігу. Беручи до уваги магнітну сприйнятливість – величину намагнічування залізовмісних порід під впливом поля Землі – вчені виявили, що товщі шаруватих скель були схильні до впливу всіх орбітальних циклів планети. Експерти зробили припущення, що зміни орбіти Землі приводили до зростання і зменшення крижаних щитів, і на Землі періодично виникали повністю вільні від льоду райони.

Ці дані прояснюють таємницю осадових порід, які доводять, що на поверхні Землі зберігалася циркуляція води. Раніше вважалося, що це неможливо, адже вода перебувала під льодом. Це відкриття особливо важливе, оскільки відомо, що багатоклітинне життя з'явилася на Землі в епоху кліматичної кризи. Але вчені не могли з'ясувати причини цієї події.