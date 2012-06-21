Група грецьких археологів розповіла виданню Greek Reporter про результати розкопок, які вони почали на острові Рінея два роки тому. Цей давньогрецький острів знаходиться поруч із Делосом та Міконосом, й займає унікальне місце в історії Греції.

За два сезони фахівцям вдалося виявити залишки величних кам'яних будівель античної та римської епох. Судячи з усього, в давнину цей острів був одним із центрів активного життя в цьому регіоні, а в наші дні він не заселений.

Крім різних будівель, у стародавні часи тут знаходився великий некрополь. Археологи виявили на його місці величезну кількість витончених скульптур. Крім того, збереглися відомості про те, що на рубежі XIX і XX століть острів використовували для карантину хворих людей.

Перші розкопки на цьому острові були розпочаті понад 100 років тому. Однак особливих знахідок тоді тут не знайшли, роботи призупинили. Однак два роки тому розкопки поновили. Уже тоді археологи, провівши обстеження визначеної для розкопок території, прийшли до висновку, що з моменту попередніх розкопок багатий некрополь неодноразово піддавався пограбуванням.

Однак і на частку сучасних дослідників залишилося чимало унікальних знахідок. Наприклад, на території некрополя вдалося виявити незвичайний древній саркофаг і безліч витончених статуй, які колись прикрашали надгробки. Також було знайдено велику кількість різних похоронних елементів та інших артефактів.

Крім некрополя археологам пощастило знайти залишки древніх будинків сільських жителів, руїни великого храму, з залишками вівтаря і фундаментом святилища. Безліч знахідок датується різними періодами, з чого випливає, що острів був заселений протягом декількох тисячоліть. Тут є залишки візантійської, римської, а також більш пізньої архітектури, а крім того – залишки жител простих людей різних епох.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»