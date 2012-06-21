Центр оцінювання якості освіти анонсував низку новацій щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2018 році.
Як повідомили в прес-службі Центру, випускники професійно-технічних училищ і коледжів здаватимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО.
Крім того, тести з української мови та літератури, математики та історії України будуть адаптовані для людей з вадами зору.
Найбільше змін буде у тестах з іноземних мов. Під час здачі ЗНО використають дворівневий тест на рівень володіння мовою В1 і В2. Крім того, планується ввести новий формат –аудіювання.
За словами директора УЦОЯО Вадима Карандія, тест рівня В1 буде запропонований випускникам загальноосвітніх шкіл, а В2 – шкіл і класів з поглибленим вивченням іноземних мов.
Нагадаємо, в 2017 році в Україні пройшла основна і додаткова сесія ЗНО. Вступна кампанія за підсумками тестів закінчилася 1 серпня. За її підсумками, до зарахування на бюджетну форму навчання до вищих навчальних закладів України рекомендовані 60,9 тисячі абітурієнтів.