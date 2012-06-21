Нині уряд приймає постанову, за якою будуть повернуті кошти тим, хто здавав їх на проведення пробного ЗНО. А взагалі зовнішнє незалежне оцінювання в Україні має відбутися в обумовлені терміни. Адже юні українці повинні мати рівній доступ до освіти.
Про це під час засідання уряду 17 червня повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він також поінформував, що нині за всіма вимогами адаптивного карантину готуються місця для проведення ЗНО. Адже має бути зроблено все, аби захистити дітей від ризику заразитися на коронавірус. Всі вчителі та інспектори знають свою завдання і функції.
Також маємо зважати на те, що відмінити проведення ЗНО було б необхідно, аби кількість активних випадків зараження в країні перевищувала б 60 осіб на 100 тисяч населення. В Україні нині цей показник становить 40 осіб на 100 тисяч. Ще одним приводом могло б стати перевищення 50% кількості областей, не готових до подальшого послаблення карантину. В нас нині ця кількість становить менше 50%, пояснив Прем’єр.
Своєю чергою в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій повідомила, що інформація про те, що уряд нібито скасував ЗНО абсолютно не відповідає дійсності. Насправді постанова Кабміну визначає його цього року добровільним.
Вона також повідомила, що повернення коштів, сплачених за пробне ЗНО, буде проводитися через ПриватБанк. Українці, які мають картки цього банку, отримають смс-повідомлення про те, що кошти зараховані їм на картки. Ті, в кого таких карток немає, будуть оповіщені, що картки із цими коштами чекають на них у найближчому відділенні цього банку.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»