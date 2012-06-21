Космічний апарат NASA передав на Землю знімки геогліфа у вигляді людини. Зображення знаходиться в Австралії і вважається однією з найвідоміших таємниць сучасного мистецтва. Авторство малюнка досі з'ясовується вченими.
Його довжина близько 2,7 км. Вперше так звана «Людина Маррі» потрапила в об'єктиви камер у 1998 році. У 2016 році фігура знайшла нове життя контури тіла розорали, щоб його не знищила ерозія, передає CNN.
Вчені губляться в здогадах, хто зміг намалювати настільки велику «картину». Версії у вчених різні: це зробили стародавні аборигени чи сучасні художники?
Раніше «Урядовий кур’єр» повідомляв, що американська астронавтка Христина Кох побила рекорд за тривалістю перебування в космосі серед жінок. Вона прибула на МКС весною 2019 роки, 28 грудня виповнилося 289 днів, як вона провела в космосі, тим самим побивши рекорд Пеггі Уїтсон, яка провела в космосі 288 днів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»