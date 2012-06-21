Компанія Zoox, яка спеціалізується на самокерованих автомобілях, яку Amazon придбала в червні, нарешті розкрила тємницю свого роботаксі після шести років жорсткої секретності. І хоча новинка загалом нагадує інші прототипи машин першого покоління від автовиробників та стартапів Силіконової долини, роботаксі Zoox має кілька видатних особливостей, що робить очевидним те, чому Amazon думає, що це може бути наріжним каменем молодої автономної поїздки -hailing обслуговування.

Автономний транспортний засіб у стилі каретки – це повністю електричний чотириколісний автомобіль, що вміщує чотири пасажири, і зовні схожий на самохідні транспортні засоби, створені іншими компаніями для освоєння космосу. Скоріше це міні-автобус, ніж звичайне авто. При цьому внутрішнє оздоблення дуже сильно нагадує купе в поїзді: також місце на чотирьох - по два пасажира з кожного боку.

Довжина новинки всього 3,63 метра. Роботаксі від Zoox займає середню нішу між великим таксі-роботом Origin від Cruise (який належить General Motors) та роботом, орієнтованим на доставку, виготовленим Nuro .

Для подальшої диференціації, Zoox витратив останні кілька років, працюючи над облаштуванням свого автономного автомобіля з можливістю їздити як вперед, так і назад, і з боку в бік, або в двонаправленому русі. У поєднанні з чотириколісними функціями рульового управління Zoox заявляє, що його транспортний засіб зможе впоратися з точними маневрами, такими як «щільне паркування на узбіччі» та «філігранні розвороти». Zoox також стверджує, що його автомобіль є першим у своєму роді, який зможе їздити зі швидкістю до 120 кілометрів на годину (75 миль / год), що одного дня зможе вивести цей транспортний засіб на шосе, на міжміські перевезення.

Robotaxi живиться від акумуляторної батареї потужністю 133 кВт-год, що трохи більше, ніж блоки, які нині використовують популярні електромобілі Tesla. Zoox заявляє, що цих акумуляторних батарей вистачить на 16 годин безперервного руху.

Орієнтуватися в просторі роботаксі Zoox допомагає стандартний набір датчиків: камери, LIDAR і т.д, повідомляє The Verge.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»