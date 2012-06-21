Олесь ГОРИЦВІТ

для «Урядового кур’єра»

Чутки про те, що компанія американського інженера і підприємця Ілона Маска Tesla збирається випустити свій перший смартфон, поширювалися періодично. Але в мережі з'явилися і перші рендери гаджета, а також деякі його характеристики.

За даними видання MyDrivers, на зображеннях – смартфон Tesla Model Pi. Судячи з рендера, гаджет отримає квадрокамеру, фронтальну камеру під екраном, а також спеціальне покриття, що дозволяє йому змінювати колір.

Серед зазначених можливостей – підтримка інтернету Starlink зі швидкістю завантаження даних до 210 Мбіт / с, а також можливість майнінга криптовалюти Marscoin. Крім цього, згадується про технології Neuralink для користувачів з травмами головного мозку. За словами фахівців, якщо Маск дійсно випустить цей смартфон, то він зробить справжню революцію на ринку, а його конкурентів чекає неминуче падіння продажів.

Нагадаємо, що Ілон Маск у дев'ятий раз успішно приземлив першу сходинку однієї і тієї ж ракети Falcon 9, яка днями вивела на орбіту Землі чергову партію із 60 мікросупутників для орбітальної мережі Starlink.

Перший багаторазовий ступінь Falcon 9 компанія Маска запускатиме по десять разів, потім ракету оглядатимуть, змінюватимуть зношені деталі та використовуватимуть ще до 90 разів.

Компанія Ілона Маска – світовий лідер за кількістю супутників на орбіті Землі. Зараз їх понад 1000, а за декілька років їх кількість має досягти 42 тисяч.

Starlink – супутникова мережа новітнього покоління, здатна забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет.