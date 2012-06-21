Незвичайний ноутбук з додатковими екранами в лютому цього року представила британська компанія Expanscape. Новинка є версією моделі Aurora 7, яка була анонсована на початку 2020 року.

Відзначається, що ноутбук створений для розробників, програмістів і фінансових трейдерів. За інформацією Gizmodo, крім основного екрану, у ноутбука є ще шість додаткових. У нього є чотири 17,3-дюймових дисплеї з дозволом 4K, два з яких мають портретну орієнтацію, а два – альбомну.

Також є два 7-дюймових екрани з роздільною здатністю 1920х1200 пікселів. Вони розташовані над основними. А сьомий додатковий екран знаходиться під клавіатурою. Примітно, що всі екрани влаштовані так, щоб їх можна було скласти у відносно компактний ноутбук звичного вигляду.

Товщина моделі – 4,3 дюйма (майже 11 см), а вага – близько 12 кг. У зв'язку з цим пристрій навряд чи можна назвати портативним. Однак розробники планують зменшити вагу девайса до 9 кг.

Апарат ноутбука базується на процесорі Intel i9 9900K, в максимальній комплектації він має 64 гігабайти оперативної, а також 2,5 терабайта вбудованої пам'яті на SSD. Відеокарта – Nvidia GTX 1060. Також у моделі є акумулятор, завдяки якому забезпечується автономна робота протягом декількох годин.

Наразі ноутбук існує тільки у вигляді прототипу. У Expanscape не розкрили вартість пристрою, але заявили, що воно є для попереднього замовлення.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»