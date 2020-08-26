З першого вересня в Україні зріс один з важливих соціальних стандартів — мінімальна заробітна плата. Під час позачергової сесії Верховної Ради 295 народних депутатів підтримали президентський законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік (№3963) щодо підвищення цього показника.
Ініціатива надійшла від глави держави ще 6 серпня з метою поліпшення якості життя громадян за рахунок підвищення рівня доходів населення, яке працює. Додаткові видатки на оплату праці запропоновано забезпечити за рахунок заощадження видатків за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» в сумі 3,5 мільярда гривень, яка виникла зокрема у зв’язку з відхиленням фактичного курсу національної валюти щодо іноземних валют порівняно з прогнозним курсом.
«З огляду на запропоноване підвищення розміру мінімальної заробітної плати передбачено збільшення планових податкових надходжень на 541,3 мільйона гривень зокрема з податку та збору на доходи фізичних осіб на 461,3 мільйона гривень і податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування на 80 мільйонів гривень», — йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.
Цьогоріч це друге підвищення мінімалки. Перше відбулося на початку року, коли цей показник зріс на 550 гривень до 4723 гривень на місяць, повідомляє УНІАН.
«Що таке підвищення мінімальної заробітної плати? Це одразу кілька показників. Виведення в офіційну площину більшої суми фонду оплати праці в Україні загалом. Це підтримка людей з малою заробітною платою в бюджетній сфері. У нас великий потенціал для підвищення мінімальної заробітної плати. І ті кроки, які ми робимо, цілком виправдані, рішення обґрунтовані та прораховані», — пояснив напередодні Дня Незалежності Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю Укрінформу.
А в день голосування він так прокоментував рішення парламенту в своєму Telegram-каналі: «Розрахунки уряду свідчать, що збільшення мінімальної заробітної плати дасть змогу привести її у відповідність з реальним прожитковим мінімумом і простимулює споживчий попит на українську продукцію». Це, на думку глави уряду, допоможе розігріти економіку і сприятиме детінізації зарплатного фонду в країні.
А ще під час позачергового засідання Верховна Рада 248 голосами ратифікувала меморандум про взаєморозуміння між Україною і Європейським Союзом про отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС в сумі до 1,2 мільярда євро.
Документ підписав Денис Шмигаль ще 23 липня, перебуваючи з візитом у Брюсселі. Зумовлено це було негативними фінансово-економічними наслідками від поширенням COVID-19. Тож Європарламент і Європейська Рада наприкінці травня 2020 року ухвалили остаточне рішення про можливість надання виняткової макрофінансової (кредитної) допомоги країнам Європейської політики сусідства, зокрема Україні, для підтримки зусиль з подолання ними наслідків коронакризи.
Відсоткову ставку на термін до 15 років прогнозують як прийнятну (до 2% річних). Однак остаточно її оголосять під час виходу Європейської комісії на зовнішній ринок запозичень для отримання коштів, які перераховуватимуть Україні за тією самою відсотковою ставкою.
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«Урядового кур’єра»