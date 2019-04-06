На гербі Недригайлівського району, крім відомого пам’ятника мамонтові, в нижній частині на жовтому тлі зображено сім соковитих слив. Як стверджують історики, їх запозичено з історичного герба селища Недригайлів 1781 року. Вони символізують природні особливості й багатства тамтешніх земель, зокрема садівництва.
Можна припустити: якщо зображено такий кісточковий плід, то, вочевидь, колись від нього вгиналися гілки в місцевих садах, хоч нині навіть старожили не можуть пригадати таких часів. Сади в районі є, сливи (і не тільки) також. Але про масове їх вирощування вже не йдеться.
Тепер на території Недригайлівського району в селянських садибах ростуть різні дерева і ягідні кущі. Їхні власники залюбки вирощують яблука, груші, полуниці, смородину, малину, аґрус, інші ягоди і фрукти, а в селі Коровинці навіть працює єдине в окрузі приватне підприємство «Лаврик В.С.», що спеціалізується на садівництві.
Як констатує директор департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак, до речі, родом з Недригайлівщини, в районі справді немає того садового масштабу, який міг би бути. Однак так само немає підстав для розчарування. Навпаки, впродовж останніх років область неухильно нарощує темпи садівництва, поклавши в основу великі природні та організаційні резерви й можливості.
Родять не тільки порічки
Щоб упевнитися в цьому, варто звернутися до статистики. Якщо п’ять років тому в області налічувалося 17 спеціалізованих господарств різних форм власності, то нині — 22, а торішнє валове виробництво плодів і ягід перевищило 21 тисячу тонн, що на третину більше від показника 2013 року. Істотно зросло виробництво всіх культур: зерняткових, кісточкових, ягідних, питома частка яких у загальному обсязі становить відповідно 59, 24,5 і 16,5%. Зросла віддача кожного садового гектара (всього їх у плодоносному віці 3,1 тисячі із загальних 3,7): від 10% до третини і вище.
Важлива й така деталь. Якщо за підсумками 2013-го 92% продукції було вироблено у приватних господарствах населення і тільки 8 — у спецгоспах, то торік — відповідно 85 та 15. Таке зміщення свідчить на користь великих господарств, де мають значно ширші можливості й умови для промислового виробництва ягід і фруктів.
Для прикладу, ПрАТ «Сад» Охтирського та ТОВ «Весна-Агро» Конотопського районів, у розпорядженні яких сучасне сортувальне та пакувальне обладнання. Завдяки цьому тут не тільки успішно вирощують різні види плодово-ягідних культур, а й переробляють їх, забезпечуючи місцевий ринок соками, джемами, компотами, варенням, іншими вітамінними делікатесами. Та це не означає, що саме великі виробники ведуть головну скрипку. Вагома питома частка таких господарств: ТОВ АФ «Садівник», ТОВ «Сумський сад», ФГ «Іщенко» Сумського, СОК «Сади Сумщини», ТОВ «Сумська агросервісна компанія» Лебединського, ПСП АФ «Піонер» Охтирського, ПСП АФ «Обрій МС» Конотопського, ТОВ «АФ ІНБЕРРІ» Великописарівського районів та багатьох інших. Тут не обмежуються мінімальним набором кількох видів садовини, а мають широкий асортимент: від традиційних яблук, груш, слив, малини, вишень, абрикосів до майже екзотичних для слобожанської місцевості лохини, горіхів — волоських і фундука, які нещодавно посадили на площах відповідно 3,2 та 7,2 гектара у Великописарівському районі й поблизу Сум.
Старі сади — молоді плоди
За словами Олександра Маслака, для Сумщини вкрай важливо завершити розпочатий аудит усього садового господарства, а на основі підсумків сформувати подальші тактику і стратегію роботи. Один з резервних пріоритетів: задіяти понад 300 гектарів занедбаних садів, яких не доглядають, хоч вони мають великий потенціал.
Яскравий приклад — сад у селі Воздвиженське Ямпільського району, який посадило понад століття тому відоме на весь світ трудове братство Миколи Неплюєва. Туристи, які навідуються до цього населеного пункту з різних куточків України, Європи та інших континентів, не приховують захоплення унікальною спадщиною братчиків, а водночас активно цікавляться долею місцевого саду.
Як розповідає Воздвиженський сільський голова Микола Козюля, на 187 гектарах ростуть майже 120 сортів яблук, окремі з яких унікальні і якими цікавляться закордонні селекціонери. Минулої осені тут відбулася всеукраїнська нарада за участі представників аграрного бізнесу, які розглядали використання генетичного матеріалу старих яблунь з подальшим вирощуванням органічних плодів.
На щастя, на цьому напрямі розпочалася робота: один з місцевих господарів узявся відроджувати насадження без застосування хімічних препаратів, щоб отримати органічний сертифікат. Перші підсумки вселяють надію: за яблуками з Воздвиженського формується черга.
Підтримка не лише фінансова
Дехто з радикальних аграрних експертів вважає, що в основі успішного розвитку садівництва — фінансова складова. Це так, але лише почасти. Бо величезне значення мають погодні умови, наука, інші чинники.
По-перше, Сумщина — не теплиця, але й не вічна мерзлота: сумарного тепла цілком вистачає, щоб виростити врожай більшості видів ягід і фруктів. По-друге, міцна наукова база: Сумська дослідна станція садівництва Інституту садівництва НААН України у селі Малий Самбір Конотопського району — знана у світі наукова установа, а кафедра садово-паркового та лісового господарства Сумського національного аграрного університету має незаперечний авторитет серед нинішніх садоводів.
По-третє, не обділені садоводи фінансовою увагою. Торік в урядовій програмі підтримки садівництва брали участь три господарства: «Обрій-Сад», «Сумський сад» та «ІНБЕРРІ». Вони одержали понад 716 тисяч гривень відшкодування за придбані й висаджені саджанці суниці, лохини, горіха волоського та фундука.
По-четверте, виконують Програму розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року, один з напрямів реалізації якої — підтримка ягідництва коштами обласного бюджету. Торік підприємець із села Хмелів Роменського району Дмитро Самофалов отримав часткове відшкодування за придбаний садивний матеріал малини. Передбачено відповідні кошти в обласному бюджеті і на нинішній та 2020 роки.
І рости, і діяти ще треба
То що? Жодних проблем? Зовсім ні, бо на порядку денному їх чимало. Насамперед нестача добротної бази для зберігання продукції, потужність якої нині невисока — трохи більш як 2 тисячі тонн, тоді як потреба у 7—8 разів більша. Якщо вдасться облаштувати відповідні сховища й місткості, можна буде розв’язати супутні завдання, з-поміж яких належний товарний вигляд садовини, її поглиблена переробка, фасування, тара тощо. Бо поки що, на жаль, виходить, як у народній мудрості: уміли готувати, та не вміли подавати.
Однак на переконання фахівців, ці труднощі з розряду тих, які можна перебороти. Головне — є вдалий початок, який справедливо вважають половиною майбутнього успіху.