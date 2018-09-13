Кожну гривню, передбачену українським урядом на дорожні роботи, слід вкладати в якісне покриття, виконання програм безпеки руху і будівництво зручної інфраструктури. На цьому наголосив учора Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, відкриваючи чергове засідання Кабінету Міністрів.

За його словами, на наступний рік на виконання дорожніх робіт уряд закладає 56 мільярдів гривень, з них на місцеві дороги — 17 мільярдів, 2,5 мільярда — на безпеку дорожнього руху.

«Вимагаю, щоб за кожну гривню звітували перед громадянами», — сказав глава уряду.

Він наголосив, що попри серйозне боргове навантаження та зовнішні виклики, цього року уряд спромігся знайти і надати на дорожнє будівництво безпрецедентні 47 мільярдів гривень, з яких 11,5 мільярда було спрямовано на місцеві дороги. Утім, тепла пора, сприятлива для будівництва й ремонту автошляхів, швидко минає, а річний план виконано лише наполовину. Та й темпи виконання робіт на багатьох напрямках тривожать. Нещодавно постала ще одна проблема.

Доки голова Укравтодору Славомір Новак звинувачує в поганому стані доріг місцеву владу, яка, за його словами, не ремонтує доріг, хоч отримує на це кошти, там скаржаться на скорочення фінансування. ЗМІ повідомляють, що вранці 11 вересня в Миколаївській області протестувальники перекрили траси Н-14 Миколаїв — Олександрівка — Кропивницький і Н-11 Миколаїв — Дніпро з вимогою до уряду повернути майже 100 мільйонів гривень на ремонти автодоріг.

Де гроші — там відповідальність

Як відомо, Кабмін перерозподілив кошти на будівництво та реконструкцію автодоріг державного значення. Зменшення видатків передбачено у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській та Чернівецькій областях. І це рішення спричинило негативну реакцію в областях.

Коментуючи ситуацію, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив учора під час урядового засідання, що області, які відстають за темпами ремонту доріг, не використовують грошей на ремонт за призначенням, а кладуть їх на депозит, щоб отримати прибуток від відсотків. Міністр інфраструктури закликав уряд прискорити роботу щодо змін до бюджетного кодексу для залучення кредитного ресурсу для областей, що дасть змогу відремонтувати обласні дороги упродовж 2—3 років.

Територіальні автомобільні дороги України, які з’єднують адміністративні центри областей з районними центрами, містами обласного значення, міста обласного значення між собою та адміністративні центри районів, буде передано на баланс обласних адміністрацій з 1 січня. Таке сподівання висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Дорогам між райцентрами треба приділити особливу увагу. Як бачимо, сьогодні гроші є на місцях, і місцева влада має робити дороги між райцентрами. Тому прискормо це рішення, щоб з 1 січня облдержадміністрації ці дороги забрали і почали їх робити», — сказав він, звертаючись до урядовців, і зазначив, що кошти на це можна буде використовувати із запланованих на наступний рік 17 мільярдів.

Отже, за словами голови Укравтодору Славоміра Новака, очолюване ним Державне агентство автомобільних доріг цього року вже оголосило 27 тендерів на суму 26,5 мільярда гривень на ремонт і будівництво доріг у 2019 році.

«Ми вперше почали планувати тендери наперед. 2018 року ми оголосили 27 тендерів на суму 26,5 мільярда гривень на 2019 рік», — сказав він. С. Новак зазначив, що ще три роки тому на українському ринку працювало 10 компаній, а нині — понад 40. «Український ринок став відкритішим і цікавішим для іноземних компаній», — зауважив він.

Глава уряду нагадав про доручення Державній аудиторській службі провести перевірки використання коштів і якості виконаних робіт. Підсумки буде оприлюднено і спрямовано до правоохоронних органів — для подальшого аналізу й ухвалення відповідних рішень. За словами Володимира Гройсмана, картина виконання дорожніх робіт у країні нерівномірна. Десь відсоток виконання планів добігає 100, а десь не перевищує 20%.

«Це безгосподарність і нездатність займатися не тільки будівництвом доріг, — сказав Прем’єр-міністр. — Треба підсилювати регіональну владу і бути вимогливими до її роботи».

Будувати житло для сиріт стане легше

Серед інших рішень учорашнього урядового засідання варто виокремити постанову Кабінету Міністрів «Про внесення змін до Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа».

Як зазначено на Урядовому порталі, розроблена Мінсоцполітики постанова вносить зміни до зазначеного порядку та розширює можливості нового будівництва дитячих будинків сімейного типу та малих групових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, а саме передбачено зняття граничної вартості для будівництва дитячих будинків сімейного типу та збільшення площі приміщень малого групового будинку на 10 дітей до 300 квадратних метрів.

Постанова скасовує вимоги до внутрішніх складових приміщення для малого групового будинку, що дасть змогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування підходити індивідуально до будівництва відповідно до потреб громади, враховуючи рекомендації, визначені Мінрегіоном за погодженням Мінсоцполітики щодо будівництва та внутрішнього облаштування.

«Постанову розроблено з урахуванням пропозицій місцевих органів влади, Мінрегіону, і вона дасть змогу прискорити придбання і будівництво житла для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Мінсоцполітики виконує завдання Прем’єр-міністра щодо закупівлі житла для дітей-сиріт, і наприкінці року відзвітує про виконання цього доручення, а нині разом з Мінрегіоном розпочинає наступну фазу — будівництво малих групових будинків і дитячих будинків сімейного типу», — заявив Андрій Рева.

За словами міністра, будівництво малих групових будинків сприятиме оптимізації мережі закладів та надасть змогу дітям мешкати в умовах, наближених до сімейних. Він зазначив, що реалізація цього нормативно-правового акта посилюватиме правове регулювання реалізації прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сім’ї.