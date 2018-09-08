З 1 січня 2018 року автомобільні дороги місцевого значення передано до сфери управління обласних державних адміністрацій. Для фінансування ремонту та утримання місцевих доріг уряд передбачив у Державному дорожньому фонді субвенцію у розмірі 11,5 мільярда гривень. Це рекордна для України сума, яку адресно спрямовано на дороги місцевого значення. Розподіл субвенцій відповідає протяжності доріг місцевого значення в областях. Окрім цього, обласні державні адміністрації можуть спрямовувати на ремонт та утримання доріг місцевого значення додаткові кошти з обласного бюджету.
Луганщина. Фахівці працюють без вихідних
ПРІОРИТЕТИ. Процес передачі місцевих доріг з балансу Укравтодору Луганській облдержадміністрації затягнувся у часі. Тож замість того, щоб отримати гроші наприкінці зими — на початку весни, перші кошти з держбюджету надійшли на Луганщину аж у травні. Це призвело до того, що роботи почалися у червні, і тепер дорожники працюють без вихідних.
Так пояснює ситуацію директор підприємства «Євробуд компані» Євген Скляний. Саме цю компанію було обрано за підсумками тендерів, які провела Служба автомобільних доріг у Луганській області в системі ProZorro на обслуговування доріг місцевого значення.
За словами Євгена Скляного, у сприятливу погоду у вересні—жовтні роботи на дорогах місцевого значення триватимуть в усіх районах Луганщини, а передовсім у Попаснянському та Сватівському районах.
Як повідомляє прес-служба Служби автомобільних доріг у Луганській області, мережа автомобільних доріг загального користування краю на підконтрольній українській владі території становить 3600 км, з них близько 1200 км — автомобільні дороги загального користування державного значення, решта — місцевого. І саме останні із січня 2018 року передано на баланс Луганської облдержадміністрації.
Пріоритетні напрями капітального ремонту доріг на 2018 рік — автошляхи, які з’єднують область із сусідніми. Та, за словами начальника відділу якості та технічного контролю і нових технологій Служби автомобільних доріг у Луганській області Віктора Циганського, «не вистачає грошей для державних доріг, а в місцевих бюджетах кошти є. Саме на них і переключилися підрядники. Лімітований обсяг фінансування ремонту доріг державного значення не дає змоги повністю завантажувати роботою приватних підрядників. Вони могли б працювати і на більших обсягах з капітального ремонту — до повної заміни дорожнього покриття, однак бракує фінансування», — розповів Віктор Циганський.
Донеччина. На автошляхах стало на 150 тисяч квадратних метрів ям менше
Павло КУЩ, «Урядовий кур’єр»
УЖЕ НЕ ОБМИНАЄМО. У прифронтовій Донецькій області на автомобільних шляхах державного значення з початку року в межах експлуатаційного утримання методом поточного ямкового ремонту ліквідовано майже 150 тисяч квадратних метрів вибоїн, баюр, западин і вирв.
За інформацією фахівців державного підприємства «Донецький облавтодор», на міжнародних і національних трасах вдалося відремонтувати 74,7 тисячі квадратних метрів, на територіальних дорогах — 75. Як і належить, більшу частину робіт з ліквідації локальних руйнувань дорожнього полотна ремонтники виконали із використанням гарячих асфальтобетонних сумішей. А для порятунку найбільш проблемних ділянок автодоріг, які потерпають від високої інтенсивності руху транспорту і великих навантажень, працівники підприємства вдаються до так званого карткового методу ремонту ям, що дає змогу посилити згадані ділянки шляхів.
У Службі автомобільних доріг Донеччини наголошують: ямковий ремонт — вимушений крок для підтримки автомобільних шляхів у належному експлуатаційному стані та гарантій безпечного проїзду транспорту.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»