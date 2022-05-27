Опублікувавши роботи Асоціації карикатуристів Одеси, сатиричний тижневик вшановує наших митців, які продовжують роботу, незважаючи на російське вторгнення. Майже 40 художників узяли участь у конкурсі малюнків «Російський військовий корабель, йди на…» у Facebook. Кошти, зібрані від продажу оригіналів, буде передано Збройним силам України і територіальній обороні Одеси, уточнює Charlie Hebdo у статті.

Малюнки Юрія Журавля, Олега Гуцола або Олексія Кустовського «очевидно безжальні до росіян, демонструють гумор, який не хоче здаватися перед свавіллям і терором», — ідеться у заяві.

Попри жах, гумору завжди є місце в житті українців. Жартами, трагікомічними ситуаціями чи нестримною мовою відправити росіян до пекла стало за правило хорошого тону.

Безсумнівно, війна стимулювала карикатуристів. Олексій Кустовський наголосив: «Це зробило мене продуктивнішим. З моменту навали я змушував себе робити один малюнок на день, який публікую в соцмережах. Мій стиль теж змінився: ставлю менше тексту, ніж раніше, і дедалі більше малюю без нього, тому що ситуація говорить сама за себе».

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