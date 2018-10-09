Нещодавно набув чинності Закон «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України з реформування сфери паркування транспортних засобів». Цей документ передбачає значно жорсткішу, ніж раніше, відповідальність за порушення правил зупинки і стоянки транспортних засобів, зокрема завдяки запровадженню фото- та відеофіксації.

«Лист щастя» за склом

Документ обумовлює, що всіма правопорушеннями у цій справі займаються інспектори з паркування. Саме ці співробітники повинні залишати (як це роблять їхні колеги за кордоном, що бачимо в кінофільмах) копії документів про притягнення водіїв за ті чи ті порушення на лобовому склі автомобілів.

Змінюються обсяги штрафів, хоч передбачено: якщо водій буде особливо сумлінним і сплатить кошти протягом 10 днів, то віддасть штраф не повністю, а лише 50 відсотків суми. Щоправда, в законі про самі суми штрафів не йдеться. Вочевидь, це буде обумовлено у підзаконній нормативно-правовій базі.

Ще одна новина: закон передбачає, що впроваджувати автоматизовані системи контролю за паркуванням та сплати штрафів повинні місцеві органи самоврядування. Вони мають приймати на службу інспекторів із паркування. Тобто на регіональну владу повністю перекладено і всі фінансові питання.

3 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про впровадження сучасних засобів вимірювальної техніки, яка стежитиме за дорожнім рухом, зокрема паркуванням — приладів фото- і відеофіксації порушень.

У коментарі «УК» ветеран служби Міністерства внутрішніх справ полковник Віктор Юров зазначив, що він, з одного боку, підтримує нові прогресивні європейські норми у справі нагляду за паркуванням: «Паркувальник самотужки без техніки не може контролювати процесу на стоянці. З іншого боку, відео- та фотофіксація — дуже дорога справа. І не зрозуміло, чи будуть на неї надавати кошти у повному обсязі».

Місцева влада, крім Києва сумнівається

«УК» звернувся до депутата Броварської міської ради Київської області Сергія Батюка, який говорив про складність упровадження закону та рішень Кабміну. За його словами, ще задовго до ухвалення цих нормативно-правових актів питання обслуговування паркування неодноразово ставили на голосування у міськраді Броварів. Проте його жодного разу не підтримали депутати: «На облаштування паркувальних майданчиків засобами відео- й фотофіксації та оплату праці інспекторам з паркування треба чималі кошти. Упевнений, що це питання не вирішити так швидко, як запланували народні депутати й уряд».

Проте з цього приводу кращий досвід має столиця. Ще понад рік тому Київська міська рада запровадила безготівкові розрахунки за паркування, проте відмовилася від послуг інспекторів з паркування. Але Київська міська державна адміністрація перед початком чинності закону підготувала та провела тендери на облаштування паркувальних площ. За словами Дмитра Давтяна, заступника голови КМДА, у столиці останніми місяцями почали створювати службу інспекторів з паркування. Як вважають столичні посадовці, ці фахівці мають бути державними службовцями.

Інші спеціалісти впевнені, що вся європейськість ухваленого закону полягає в тому, що інспектор з паркування не братиме грошей за порушення правил з власника автомобіля на місці. Це повністю прибирає всі корупційні ризики, які були раніше.

Автомобілісти мають зрозуміти, що порушувати нормативні акти й закони щодо паркування матеріально не вигідно для них самих. Лише так можна привчити власників автомобілів правильно ставити машини на стоянках і сумлінно сплачувати за паркування.

Експерти впевнені, що перші штрафи, які масово накладатимуть на порушників правил паркування, дуже швидко привчать автомобілістів дотримуватися нормативно-правових актів. Бо хто ж захоче глибше залазити у власну кишеню!