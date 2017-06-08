У всі часи Сумщина — північно-східний форпост України, що на сьогодні створює слобожанському регіону і пріоритети, і труднощі.

Остання обставина не стала визначальною в соціально-економічному розвитку краю останнім часом: і в минулому, і в нинішньому роках область демонструє виважену й ефективну роботу, підкріплену конкретними результатами.

Про здобутки і проблемні питання, перебіг реформування кореспондентові «Урядового кур’єра» розповідає голова Сумської ОДА Микола КЛОЧКО.

— Миколо Олексійовичу, окресліть, будь ласка, коло найбільш актуальних питань, над розв’язанням яких працює область.

— Це майже те саме, про що колись казав класик: осягти неосяжне. Адже це коло надзвичайно широке, різнопланове, бо щоденна життєдіяльність області наповнена тисячами нюансів. І всі важливі. Варто виокремити два магістральних напрями.

Перший: неухильне реформування галузей і сегментів народного господарства й адміністративно-територіального устрою. Тобто практичне наповнення процесів децентралізації, створення об’єднаних територіальних громад.

Другий: розвиток усіх галузей життєдіяльності — економічної й духовної, бо тільки у їхній сув’язі можна створити максимально комфортні умови для життя кожного.

У підсумку нам вдалося не тільки сповільнити негативні тенденції, а й надати динаміки на різних соціально-економічних напрямах.

— Яка ситуація зі створенням ОТГ?

— Якщо одним словом, то динамічна. Минулий рік став проривом на децентралізаційному напрямі, а нинішній закріплює цю тенденцію. На сьогодні є 22 громади, які успішно реформуються і мають чіткі пріоритети розвитку. Заплановано до кінця року створити ще принаймні 7—8 громад.

Сформували робочу групу зі сприяння об’єднанню громад, яка надає комплексну допомогу місцевому населенню у вирішенні всіх питань, що виникають.

Протягом минулого року 13 новостворених ОТГ одержали з обласного бюджету 23,4 мільйона гривень. Ці кошти використано на зміцнення насамперед соціальної інфраструктури місцевих територій.

— А які показники в економіці?

— Могли бути значно кращими, але впливають негативні чинники. Хоч рук не опускаємо: всі зусилля спрямовуємо на те, щоб промислові підприємства швидко переорієнтувалися на нові ринки збуту, нарощували випуск конкурентоспроможної продукції, модернізували виробничі процеси. Це стосується насамперед флагмана вітчизняного машинобудування Сумського НВО, яке раніше майже на дві третини залежало від російського ринку. Нині колектив потребує всебічної державної підтримки насамперед у забезпеченні вітчизняними замовленнями. На жаль, поки що не вдалося цього досягти, хоч є відповідні умови і передумови для максимального завантаження машинобудівних потужностей.

Позитивну динаміку зафіксовано у виготовленні виробів з деревини, гуми і пластмаси, основних фармацевтичних продуктів і препаратів, текстилю, металургійному виробництві тощо.

Загалом торік реалізовано промислової продукції на 34,6 мільярда гривень, що майже на 7% більше, ніж позаторік, і дорівнює програмному показнику.

Сподіваємося на подальшу співпрацю з ДК «Укроборонпром», з яким у межах окремого меморандуму уклали 8 контрактів на виготовлення продукції, яку раніше імпортували.

— Сумщина серед лідерів за показниками інвестиційно-інноваційного розвитку та зовнішньоекономічної співпраці.

— Цей показник — об’єктивний індикатор стану справ у регіоні, адже сигналізує про умови для економічного розвитку і ведення бізнесу.

Останнім часом область стала активно залучати інвесторів, зокрема закордонних, щоб вони заходили на Сумщину, відкривали нові виробництва, створювали робочі місця, поповнювали місцеві бюджети. Одне слово, це ті ланки, які поєднуючись створюють загальний економічний клімат, гарантують поступ усіх галузей.

Чи не найкраща ілюстрація — те, що торік Сумщина за показником інвестування в економіку області посіла друге місце у загальноукраїнському рейтингу. Це майже 191 мільйон американських доларів. До слова, перше посіла столиця.

Почали реалізовувати інвестиційний проект ТОВ «Гуалапак Україна» (Італія) зі зведення в обласному центрі вже третього заводу, де випускатимуть упаковки для продуктів дитячого харчування. Масштаби новобудови значні: площа понад 12 тисяч квадратних метрів, кількість працівників — майже 400. Загалом у цей проект буде інвестовано майже 500 мільйонів гривень.

У Шостці почало працювати фармацевтичне підприємство ПАТ «Фармак», де створено 90 робочих місць. У Ромнах ТОВ «Таланпром» модернізує обладнання, завдяки чому за зміну тут випускатимуть на 600 пар взуття більше, а роботу матимуть ще 60 місцевих городян.

Дедалі привабливішим для інвесторів стає агропромисловий комплекс. Торік роботи тривали на 57 інвестиційних об’єктах, а всього в агропромисловий сектор залучено понад мільярд гривень, що в 1,4 раза більше від показника 2015 року.

Серед господарств, де активно освоюють інвестиції, агрофірма «Вікторія» Білопільського, ТОВ «Вітчизна» і АФ «Козацька» Конотопського, ФГ «Віталія» та СФГ «Стеба» Буринського районів, Кролевецький комбікормовий завод, шосткинський елеватор та інші.

Інвестиції надійшли з 30 країн, лідери — партнери з Кіпру, Великої Британії та Нідерландів, на які припадає до 80% усього обсягу вкладених коштів.

— Енергозбереження залишається наріжним каменем у господарській діяльності, на об’єктах бюджетної сфери.

— Сумська область — традиційно один з лідерів ощадливого використання блакитного палива, а обсяги його споживання впродовж останніх років неухильно скорочуються. За підсумками минулого року посіли високе 7-ме місце в розділі «відновлювана енергетика та енергоефективність».

Останнім часом у межах реалізації відповідних заходів на 37 об’єктах встановлено 51 твердопаливний та 8 енергоефективних газових котлів на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. За обсягами наданих «теплих» кредитів посідаємо перше місце в Україні.

Але на цьому напрямі ще маємо резерви, які необхідно активізувати. Тож нинішній і наступні роки підпорядкуємо вирішенню цього питання.

— Наскільки ефективно реформується освітня галузь?

— Цей процес синхронізуємо зі створенням ОТГ, хоч і на територіях, які ще не об’єдналися, активно реформуємо заклади освіти. Тож за підсумками торішнього моніторингу соціально-економічного розвитку освітяни ввійшли до п’ятірки лідерів, а за кількістю переможців всеукраїнських учнівських олімпіад посіли третє місце після Харківської області та Києва.

Так само бронзову сходинку займаємо за рівнем забезпечення закладів освіти спеціалістами психологічної служби та охопленням дітей до 5 років дошкільною освітою. А ще першими в Україні створили мобільні соціально-психологічні пункти освітніх округів.

Створено 5 опорних шкіл. Окрім того, у межах спільного проекту галузевого міністерства, уряду США, Western NIS Enterprise Fund і компанії «Майкрософт Україна» Великочернеччинська спеціалізована школа I—ІІІ ступенів Сумського району серед 24 пілотних опорних закладів України отримала міжнародні інвестиції на модернізацію закладу: заміну вікон, навчальне обладнання, комп’ютерну техніку.

— Останнім часом суттєві зміни відбулися у галузі охорони здоров’я.

— Модернізація медицини — один з провідних напрямів роботи обласної влади. Результат зримий: за торішньою рейтинговою оцінкою стану здоров’я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення й діяльності закладів охорони здоров’я (з показниками діяльності в сільській місцевості), яку визначало МОЗ, Сумщина посіла четверте місце.

Недавно добудували другу чергу обласного психоневрологічного диспансеру в Сумах, розширили Охтирську ЦРЛ, реконструювали гараж на 26 санітарних автомобілів обласного центру екстреної медичної допомоги, у віддаленому прикордонному селі Юнаківка Сумського району створили пункт постійного базування екстреної медицини.

Окрім обласного бюджету залучали і залучаємо кошти Державного фонду регіонального розвитку. На вищеназвані об’єкти передбачено майже 50 мільйонів гривень.

Запрацювали нові відділення гемодіалізу в Ромнах, Охтирці, Шостці. Такий кущовий принцип охопить усю область. Адже, наприклад, у Ромнах лікуються не тільки місцеві хворі на термінальну ниркову недостатність, а й із сусідніх Недригайлівського та Липоводолинського районів.

— Сумська область прикордонна, що відображається на її життєдіяльності.

— Саме так. Тому недавно взялися за відновлення військового містечка в селі Стецьківка під Сумами, де розташувалася окрема мотопіхотна бригада.

На заклик обласної влади відгукнулися сотні підприємств, установ, організацій, волонтерів. І Сумщина чи не єдиною в Україні самотужки підняла з руїн будівлі й усю навколишню територію, вклавши колосальні кошти — понад 10 мільйонів гривень.

Можна наводити десятки інших фактів, коли обласна громада толокою робить великі й корисні справи. Але інакше не може бути, адже на кону безпека не лише сумського регіону, а всієї країни.

— За якими показниками Сумщина має ексклюзивний досвід?

— До них можна зарахувати частину з наведених прикладів. А ще — за фінансовою самодостатністю, розвитком малого та середнього підприємництва, доступністю та якістю послуг в охороні здоров’я тощо.

Усі рейтинги та оцінки доволі відносні й мінливі. Бо правильно помічено: результат часто залежить від того, хто, навіщо і як підраховує.

Для нас насамперед важливо, аби кожен житель Сумщини відчував: життя потроху поліпшується, зростає впевненість у завтрашньому дні, населення матиме роботу і відповідні зарплати. Це дуже непросто, однак альтернативи немає. Тому й надалі день у день працюватимемо над розв’язанням проблем, які поки що, на жаль, залишаються.

Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Микола КЛОЧКО. Народився 1978 року в Сумах. Закінчив Сумський державний педагогічний університет імені А. Макаренка (спеціальність «історія та правознавство», «англійська мова та зарубіжна література»), Київський національний економічний університет (магістр з правового регулювання економіки).

Працював викладачем, займався підприємницькою діяльністю. З 24.02 до 26.12.2014 року — голова Сумської обласної ради, з 26 грудня 2014-го — голова Сумської облдержадміністрації. 2016 року здобув науковий ступінь кандидата філософських наук.

ЦИФРИ І ФАКТИ

До зведеного бюджету області (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 3667,4 мільйона гривень (+27,7%).

Доходи державного бюджету — 2587,2 мільйона гривень (+24,6%).

Підприємства області виконали будівельних робіт на 170,8 мільйона гривень (+11,4%)

Заробітна плата становила 5198 гривень (+44,6%).

Сім’ям з дітьми, малозабезпеченим родинам, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, особам, які доглядають за інвалідами, видано 331 мільйон гривень державної допомоги (+15,3%).

Перевезено і відправлено 1881,3 тисячі тонн вантажів (+21,4%).