Цьогорічні урочистості проходили у Конотопі та селі Шаповалівка, де понад три з половиною століття тому гетьман Іван Виговський завдав нищівного удару ворожому війську. Саме в цьому сільському населеному пункті, якому судилося стати столицею козацької звитяги і незборимості, зазвучали перші величні акорди.
Свято видалося піднесеним, розмаїтим, духовно багатим. Адже впродовж останніх років у районі докладають неабияких зусиль для гідного вшанування звитяги української зброї.
Як зазначили голова Конотопської РДА Микола Горбенко та голова райради Анатолій Боярчук, місцеві нащадки славетних прадідів прагнуть, щоб Україна розцвітала, народ був єдиним, мав сильну державу і не забував уроків минулого.
Урочистості розпочалися біля пам’ятного знака «Шаблі» на в’їзді до села. Тут під різнобарвними знаменами зібралися численні земляки та гості краю. Символічно, що до святкувань долучилася делегація кримськотатарського народу на чолі з народним депутатом України Рефатом Чубаровим. Адже війська кримського хана Мухамеда-Ґірея IV неабияк допомогли українським козакам перемогти ворога. За словами почесного гостя, тоді 30 тисяч кримськотатарських вершників долучилися до битви, щоб разом з українцями боронити їхню землю від московських військ.
Ті давні уроки й нині актуальні. Адже саме російські війська знову прийшли на українську землю, окупували Крим і підтримують сепаратистів Донбасу. Як наголосив Рефат Чубаров, маємо повторити те, що зробили наші прадіди 358 років тому, — разом очистити нашу землю від російських окупантів.
Із пристрасним словом до учасників свята звернувся український поет, громадський діяч Герой України Дмитро Павличко. Він нагадав, що під Конотопом Україна виграла битву, проте зазнала поразки у війні. І фактично нині наша держава продовжує війну, яку не вдалося закінчити перемогою.
У виступах згадували переможне минуле заступник голови Сумської ОДА Микола Подопригора, депутат Сумської обласної ради Едуард Пінчук, отаман Конотопського козацького полку Юрій Ведмідь та інші.
Учасники урочистостей поклали квіти до пам’ятного знака «Шаблі», затим відбулася заупокійна літія.
Зворушливою видалася посвята в козаки юнаків і підлітків. Серед них семирічний учень Конотопської школи № 10 Денис Осовик. За його словами, «хоче стати справжнім козаком-українцем».
Учасники свята переглянули експозицію музею просто неба, відвідали містечко майстрів декоративно-прикладного мистецтва, поклали квіти до пам’ятника великому гетьману Іванові Виговському.
Відбулися науково-практична конференція, вишиваний флешмоб «Я люблю Україну», концерт бандуристів та виконавців української пісні, концертні та розважальні програми.
Ігор ЛИСИЙ
для «Урядового кур’єра» (фото автора)