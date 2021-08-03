Минулі вихідні додали у скарбничку нашої олімпійської збірної дві медалі. Тенісистка Еліна Світоліна здобула Україні у Токіо п’яту «бронзу», а плавець Михайло Романчук — перше «срібло» на додачу до своєї бронзової нагороди.

У матчі за третє місце в жіночому одиночному розряді, що відбувся 31 липня, Еліна Світоліна здобула вольову перемогу над спортсменкою з Казахстану Оленою Рибакіною: 1:6, 7:6 (7:5), 6:4. За її словами, «це був один з найважчих матчів, бо знаю, що ця медаль означає для мене та України. Тому в мене була мотивація, яка постійно рухала вперед, не давала здаватись, і я боролась до самого кінця. Думаю, саме це мені й допомогло».

Президент Володимир Зеленський привітав у Twitter українську тенісистку: «Наша чудова перша ракетка України Еліна Світоліна здобула «бронзу» з тенісу на Олімпіаді. Це перша олімпійська медаль країни в тенісі з початку незалежності! Дякую за перемогу! Вболіваємо за наших».

А у фіналі запливу чоловіків на 1500 метрів вільним стилем 1 серпня Михайло Романчук поступився американському плавцеві Робертові Фінку. На пресконференції він сказав: «Задоволений другим місцем, тому що для мене це незвична практика — змагатися вранці. Усе-таки в нас четверта ранку, а в Америці — вечір. Це також відіграло велику роль. Але не закінчую кар’єру, мені є що доводити іншим».

«Вітаю плавця Михайла Романчука з новою перемогою на Олімпіаді — здобуттям «срібла» у плаванні вільним стилем на 1500 м. Михайло приніс Україні першу срібну медаль на іграх у Токіо й шосту в загальному заліку. Так тримати!» — закликав у Twitter глава держави.