Депутати проголосували за резолюцію «Функціонування демократичних інституцій в Україні» під час сесії асамблеї у Страсбурзі. За проголосували 106 депутатів, 11 — проти, 9 утрималися. Резолюцію підготували доповідачі з українського питання від Моніторингового комітету ПАРЄ Джорді Шукла (Іспанія) та Алекс Фішер (Німеччина).
«Парламентська асамблея визнає, що реформи в Україні відбуваються у складних умовах, спричинених російською агресією на сході країни та нелегальною анексією Криму», — наголошено у документі. Водночас у ньому зазначено, що відсутність прогресу в імплементації мінських домовленостей не повинна бути причиною гальмування процесу реформ і демократичної консолідації країни. ПАРЄ висловлює занепокоєння щодо дотримання прав людини у положеннях закону України про люстрацію і закликає Верховну Раду внести до нього зміни згідно з європейськими стандартами.
ПАРЄ зазначає, що рівень корупції в Україні все ще залишається високим. «Асамблея занепокоєна тим, що боротьба з корупцією просувається повільно, а її конкретні результати обмежені», — йдеться в документі. Крім того, резолюція закликає Україну ухвалити виборче та мовне законодавство відповідно до демократичних стандартів.
Як повідомляє Укрінформ, під час розгляду резолюції до її тексту було внесено кілька поправок. Зокрема щодо забезпечення прав опозиції та застереження до української влади з приводу утисків прав мовних меншин. Ці поправки просували депутати з Угорщини, Румунії та Польщі.
Крім того, існувала велика ймовірність внесення до проекту резолюції пункту про необхідність проведення виборів до Верховної Ради на окупованих територіях Донбасу. Однак як написав на своїй сторінці у Facebook голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв, цю поправку вдалося зняти з розгляду.
Пункт із вимогою провести вибори на окупованих територіях Донбасу запропонували депутат від лівих сил Андрій Гунько (Німеччина) та доповідач Джорді Шукла.
Цей пункт підтримала більшість голосів у профільному комітеті, тому існувала висока ймовірність, що за нього проголосують і в сесійні залі. Проте українська делегація та кілька проукраїнських депутатів ПАРЄ з інших країн скористалися правилами процедури асамблеї для того, щоб поправку взагалі не винесли на голосування. Оскільки поправку, яка має статус усної, можна зняти з голосування, якщо під час її розгляду менш як 10 депутатів висловляться проти неї.
Те, що антиукраїнські поправки асамблея відхилила, а переважну кількість інших, внесених українською делегацією для максимально об’єктивного висвітлення подій в Україні, із розумінням сприйняли та підтримали в сесійній залі, у вітчизняному МЗС вважають проявом підтримки України ПАРЄ. Про це йдеться у відповідній заяві МЗС.
У зовнішньополітичному відомстві вважають принциповим положення резолюції про те, що реформи в нашій країні відбуваються «в складних умовах російської агресії». При цьому Асамблея позитивно відзначила прогрес у проведенні демократичних перетворень, зокрема ухвалення в остаточному читанні конституційних поправок у частині судової влади та судової системи, ухвалення нового закону про Верховний Суд, скасування загальної наглядової функції Генпрокурора, а також впровадження електронної системи декларування, йдеться у повідомленні МЗС.