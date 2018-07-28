Проблема довговічності автошляхів та збереження їх покриття завжди була актуальною для України. Тож приємною для нас новиною стало те, що на порталі Світового банку опубліковано оголошення про міжнародний тендер «Проектування, постачання та встановлення пілотної системи зважування в русі».

Міністр інфраструктури Володимир Омелян під час брифінгу повідомив, що максимальна очікувана сума заявок становить 4,9 мільйона доларів США. Очікують, що учасниками торгів будуть консорціуми з іноземних та українських компаній. Переможця визначать у вересні, а роботи розпочнуть у жовтні 2018 року. Проект розроблено спільними зусиллями Мінінфраструктури, Світового банку, Укравтодору, Укртрансбезпеки та міжнародних консультантів.

WiM-комплекси, яких буде збудовано 10, виявлятимуть серед потоку перевантажені вантажівки і передаватимуть інформацію про них інспекторам Укртрансбезпеки на мобільні пункти контролю, розташовані далі на дорозі. Локацій усього шість. З них на чотирьох вимірювання здійснюватимуть у двох напрямках руху, і на двох — лише в одному, в бік Києва. Отримавши деталізовану інформацію, інспектори зупинятимуть авто і проводитимуть контрольне зважування. У разі підтвердження порушення це буде задокументовано, а на винного накладено відповідні санкції, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

«Системи буде розташовано на автодорогах М-01, М-03, М-05, М-06, М-07. Тобто на початковому етапі WiM-комплекси працюватимуть у так званому режимі преселекції, а пізніше — в автоматичному режимі накладання санкцій», — уточнив Володимир Омелян.

Стратегічні цілі застосування технології WiM полягають у тому, щоб зберегти дороги від передчасного руйнування, зменшити ймовірність і тяжкість наслідків дорожніх аварій за участі вантажівок, створити невідворотність контролю й покарання за порушення вимог законодавства стосовно вагових обмежень.

Практичні цілі проекту — випробувати технологію в реальних умовах України, налагодити адміністративні й технічні процеси, сприяти прискоренню розроблення й імплементації законодавчих змін, необхідних для ефективного всеосяжного вагового контролю.

Проект передбачає спорудження опорних конструкцій для розміщення обладнання на ключових підходах до Києва, постачання та монтаж сучасних електронних систем зважування, ідентифікації й габаритного контролю автомобілів, монтаж та інтеграцію електронного обчислювального й комунікаційного обладнання, створення і запуск центру обробки даних, а також навчання українських фахівців роботи з новими системами та обслуговування цих систем упродовж перших двох років експлуатації.

Проект реалізують саме на підходах до Києва тому, що він пілотний, а його мета — перевірити технології, напрацювати адміністративні та юридичні деталі роботи нових систем. Над проектом тісно співпрацюють ключові державні органи — Міністерство інфраструктури, Укравтодор, Укртрансбезпека, а також Київська міськдержадміністрація, яка вже облаштовує власним коштом стаціонарні вагові комплекси на автотрасах.

«Після успішної реалізації пілотного проекту навколо Києва планують розгортання аналогічних систем в інших областях, насамперед Одеській, Миколаївській та Херсонській», — додав Володимир Омелян.

Очільник Укравтодору Славомір Новак зазначив, що запровадження автоматичного вагового контролю в Україні відповідає європейським практикам: «На початку цього року ми сказали, що це буде важливий рік — рік упровадження інтелектуальних транспортних систем. У них входять автоматичний контроль швидкості, збирання даних за трафіком, який потрібен для планування робіт у майбутньому. Україна єдина в Європі, де ваговий контроль у русі й елементи інтелектуальних транспортних систем досі не працюють. Ми реформуємо дорожню галузь, починаємо імплементувати директиви ЄС, інтелектуальні транспортні системи і так рухаємось уперед». А наступним кроком стане залучення системи збирання даних трафіку. Так поліпшиться безпека руху на дорогах, збережеться якість автошляхів. Система також покликана мінімізувати корупційну складову.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»