Тематика грального бізнесу є болючим питанням для багатьох українців. Адже не зважаючи на прийняття Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», гральні автомати функціонують нелегально. Тому це питання потребує особливої уваги та пильності як із боку правоохоронців, так і з боку громадян. Порушення громадського спокою не повинно залишитись безкарним. Нерідко в підпільних казино та у приміщеннях з гральними автоматами проводять час неповнолітні, що також турбує громадян.

За повідомленням управління взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, у 2016 році на урядову «гарячу лінію» надійшла значна кількість звернень, які стосувалися функціонування об’єктів грального бізнесу. Більша половина таких звернень є анонімними. Тематика отриманих скарг стосується роботи гральних автоматів, підпільних казино, букмекерських контор тощо.

Пильні громадяни повідомляють про маскування цих закладів під вивісками «Комп’ютерний клуб», «Національна лотерея», «Лото», «Державна лотерея», «Інтернет центр», «В мережі». Частіше всього з приводу цього питання звертаються жителі м. Києва, а також Дніпропетровської, Київської та Харківської областей. Звернення з цієї тематики направляються для розгляду до Національної поліції України.

На урядову «гарячу лінію» надійшло анонімне звернення з Київської області стосовно роботи гральних автоматів у м. Біла Церква за вказаними адресами. З приводу цьогоо питання заявник звертався до поліції, але жодних заходів не було вжито. Звернення було розглянуто Головним управлінням Національної поліції в Київській області. Після цього чоловік отримав відповідь, у якій було зазначено про проведення досудового розслідування.

Мешканець м. Дніпро поскаржився на урядову «гарячу лінію» на незаконну діяльність підпільного казино. Чоловік раніше звертався з приводу цієї проблеми до Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, але жодних заходів вжито не було. Після розгляду звернення заявникові було повідомлено, що з метою перевірки та підтвердження відомостей про незаконну діяльність казино тривають слідчі (розшукові) дії з метою встановлення причетних осіб та можливих свідків.

Заявник із Вінницької області повідомив на урядову «гарячу лінію», що в приміщені «Лотомаркет», яке розташоване у житловому будинку, цілодобово функціонують гральні автомати. Також чоловік зазначив, що після 23:00 години в закладі перебувають громадяни в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, спілкуються у підвищеному тоні, вживають ненормативну лексику, порушуючи тишу та спокій мешканців. З приводу цього питання мешканці будинку писали колективні скарги до голови міської ради та до квартального слідчого, проте питання залишилось не вирішеним. Після розгляду звернення у приміщенні за вказаною адресою було проведено обшук, у ході якого вилучено 11 системних блоків, роутер, 10 флеш-накопичувачів, а також грошові кошти. Проводяться слідчі дії, направлені на встановлення причетних осіб та свідків організації грального бізнесу, призначено комп’ютерну експертизу. Правоохоронні органи проводять необхідні заходи щодо прийняття з даного кримінального впровадження законного рішення відповідно до чинного законодавства України.

Жодне звернення, яке надходить на урядову «гарячу лінію», не залишається без уваги. Фахівці надають заявникам консультації та роз’яснення, а також передають повідомлення на розгляд до відповідних органів виконавчої влади. Проводиться моніторинг вирішення питань, який підтверджується зворотним зв’язком із заявниками.

За період з 9 січня 2017 року по 15 січня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 139 482 дзвінка, а також 912 звернень зареєстровано через Інтернет.

Нині громадяни також можуть отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за скороченим номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно як зі стаціонарних, так і телефонів мобільних операторів (Київстар, Vodafone Україна, Lifecell).

Для підприємців «гаряча лінія» діє за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua