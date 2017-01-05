Купуючи олію, майонез та іншу продукцію ПП «Віктор і К», споживачі не лише в Україні, а й у понад 40 країнах світу добрим словом згадують ТМ «Королівський смак»

До невеликої в масштабах України когорти людей, які створюють позитивний імідж нашої країни на міжнародній арені, можна з упевненістю віднести Віктора Короля — засновника групи компаній, генерального директора приватного підприємства «Віктор і К», власника торгової марки «Королівський смак», знамените гасло якого: «Якість королівська, а ціна народна!»

Бо смачні й недорогі

Продукція під брендами «Королівський смак», «Кухар Рішельє» та «Чугуїв-продукт» має надзвичайний попит як на теренах України, так і далеко за її межами. Олія, майонези і майонезні соуси, кетчупи, гірчиця, оцет, томатні соуси і пасти, макаронні вироби, халва, консервовані горошок і кукурудза, аджика давно полюбилися українцям, бо смачні й недорогі. Окрім того, продукція підприємства відповідає міжнародним стандартам. У березні 2016 року це підтвердили фахівці: Центр незалежних експертиз «Тест» провів експертизу семи видів майонезу різних вітчизняних виробників, за підсумками якої майонез «Королівський» (67%) отримав оцінку «відмінно». Ще один майонез ТМ «Королівський смак» було рекомендовано для вживання дітям від трьох років.

Сучасне виробництво

До речі, обсяги виробництва цієї корисної продукції вражають: якщо ще у 2002 році, коли підприємство почало працювати, тут випускали дві тонни майонезу за зміну, то тепер ця цифра збільшилася до 30 тонн. Окрім того, 11 різновидів майонезу різної жирності виробляють у таких упаковках: скляних банках, полімерному відерці, лоточку, пакетах масою від 180 до 500 грамів.

Вийти на таку продуктивність підприємству допомогли сучасні технології та новітнє обладнання, які компанія закуповує в українських виробників і за кордоном.

Наприклад, обладнання на побудованих елеваторах у Чернобаях та Верхньодніпровську було завезено з Туреччини. На маслоекстракційному заводі (МЕЗ) працює техніка українських виробників, а екстракційне обладнання разом з українськими спеціалістами монтували фахівці з Індії.

На черзі — завершення будівництва терміналу зі зберігання продукції, який буде комп’ютеризовано на 100%. Повним ходом йде будівництво соєвого заводу, який планують ввести в експлуатацію восени 2017 року, завершують будівництво очисних споруд.

Крок за кроком

Все це потребує великих капіталовкладень, бачення перспективи розвитку підприємства та щоденної самовіддачі керівника і його великої команди. Віктору Королю у такий складний для економіки України час вдається тримати руку на пульсі, невпинно йти вперед.

Якщо прослідкувати непростий шлях до успіху цього підприємця — від токаря до генерального директора — то можна знайти пояснення всьому. Середню школу Віктор закінчив у рідному селищі Власівка Світловодського району, затим — професійно-технічне училище у місті Кременчуці Полтавської області. Працював токарем на Світловодському заводі вапняково-кремнеземистих виробів. Там здобув досвід токаря і поїхав удосконалювати його до Німеччини. У місті Лейпцигу три роки працював на заводі «Мотор».

Коли повернувся додому, одразу створив кооператив «Праця» при ЗАТ «Об’єднання «Дніпроенергобудпром», бо відчував упевненість у власних силах. А в 1992 році створив мале підприємство, основними видами діяльності якого стали оптово-роздрібна торгівля та громадське харчування.

Через довгих шість років невтомної праці, у 1998-му, народилося ПП «Віктор і К». Паралельно з роботою Віктор Король навчався: закінчив університет у Молдові, отримав спеціальність інженер-ліцензіат з експлуатації приладів теплогазопостачання і вентиляції. Розпочав будівництво цеху з переробки соняшнику, який ввів в експлуатацію у 2001 році. А наступного року зареєстрував торговельну марку «Королівський смак».

Ось так крок за кроком, поступово Віктор Король будував фундамент своєї промислової імперії. Вочевидь, міцний фундамент побудував, бо з малого підприємства виросла група компаній, на заводах, елеваторах, терміналах яких працює нині близько 2000 осіб.

Ще майже 1000 робочих місць буде створено на соєвому заводі найближчим часом. На заводах переробляють 400—500 тонн насіння на добу, виробляють 170—210 тонн олії, на елеваторах зберігають 17 тисяч тонн насіння, що забезпечує безперебійну роботу протягом місяця. Тож висновок напрошується сам собою: успіх Віктора Короля полягає у великому бажанні безперервно рухатися вперед, здатності аналізувати розвиток економіки України, світові тенденції, щоб безпомилково визначитися з перспективним напрямом свого бізнесу — виробництвом продуктів харчування.

А якби місцева влада провела конкурс на звання «Кращий платник податків», зі стовідсотковою гарантією переміг би Віктор Король. За підсумками 2015 року, підприємство загалом сплатило податків і зборів на суму 59 мільйонів гривень. Цифри 2016 року (за попередніми прогнозами) зростуть майже вдвічі.

Спонсор і меценат

Одним словом, Віктору Королю є чим пишатися! Але є справа, яка тішить його не менше, ніж бізнес. Це — баскетбол! Віктор Король — багаторічний генеральний спонсор звичайної команди ДЮСШ, яка захищає честь міста Світловодська на Всеукраїнській спортивній арені, виборюючи перемоги у відомих баскетбольних клубів. Головною складовою свого успіху команда вважає велику допомогу вболівальника-спонсора Віктора Короля.

Причетний керівник компанії і до відомого всім українцям проекту «Караоке на Майдані» з Ігорем Кондратюком. Генеральний директор ПП «Віктор і К» упродовж багатьох років забезпечує учасників проекту — народні таланти України — щедрими призами: від кошиків зі смачною «королівською» продукцією до телевізорів і навіть автомобіля.

Не випадково 2016-го Віктор Король був нагороджений медаллю Президента України «25 років незалежності України» за значні особисті заслуги у становленні незалежної України, утвердженні її суверенітету та зміцненні міжнародного авторитету, вагомий внесок у державне будівництво, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу. Нагорода начебто й невисока, але вона засвідчує, що такі підприємці, як Віктор Король, створюють позитивний імідж України.

Тетяна ДРОЗДОВА

для «Урядового кур’єра»,

Фото Олександра КРЮЧКОВА