Із метою консолідації та формування історичної свідомості Українського народу, збереження національної пам’яті та належного відзначення і вшанування пам’ятних дат і ювілеїв Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. На державному рівні у 2021 році провести урочисте відзначення пам’ятних дат і ювілеїв та/або меморіальні заходи згідно з додатком.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

на державному рівні у 2021 році забезпечити проведення урочистого відзначення пам’ятних дат і ювілеїв та/або меморіальних заходів згідно з додатком;

у місячний термін із дня прийняття цієї Постанови утворити організаційний комітет із відзначення у 2021 році пам’ятних дат і ювілеїв, розробити та затвердити плани заходів з відзначення пам’ятних дат і ювілеїв 2021 року, вирішити питання щодо їх фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

забезпечити проведення у закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти уроків, виховних годин, круглих столів, науково-практичних конференцій, інших тематичних заходів, приурочених до пам’ятних дат і ювілеїв 2021 року;

включити теми, присвячені пам’ятним датам і ювілеям 2021 року, до переліку тем конкурсів Малої академії наук України, рефератів, курсових та дипломних робіт у закладах вищої освіти.

4. Рекомендувати Міністерству культури та інформаційної політики України забезпечити організацію у закладах культури тематичних виставок, експозицій та інших заходів, присвячених пам’ятним датам і ювілеям 2021 року.

5. Рекомендувати Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати створення тематичних теле- і радіопередач, присвячених пам’ятним датам і ювілеям 2021 року, та сприяти висвітленню державними засобами масової інформації заходів, що проводитимуться у зв’язку з їх відзначенням.

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити та затвердити з урахуванням пропозицій Українського інституту національної пам’яті переліки пам’ятних дат і ювілеїв 2021 року, що відзначатимуться на місцевому рівні.

7. Запропонувати:

Національному банку України виготовити і ввести в обіг ювілейні монети, присвячені пам’ятним датам і ювілеям 2021 року;

публічному акціонерному товариству "Укрпошта" видати поштові конверти і поштові марки, присвячені пам’ятним датам і ювілеям 2021 року.

8. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

9. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради УкраїниД. РАЗУМКОВ

м. Київ 16 грудня 2020 року

№ 1092-IX

Додаток

до Постанови Верховної Ради України

від 16 грудня 2020 року № 1092-IX

ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ТА ЮВІЛЕЇ 2021 РОКУ

Цього року на державному рівні відзначатимуться такі пам’ятні дати та ювілеї:

I. Відомих подій в Україні:

1075 років із часу першої писемної згадки про місто Вишгород (946);

1025 років із часу першої писемної згадки про місто Полонне (996);

1025 років із часу завершення зведення Десятинної церкви (996);

950 років із часу першої писемної згадки про місто Старий Самбір (1071);

925 років із часу першої писемної згадки про місто Ромни (1096);

875 років із часу першої писемної згадки про місто Путивль (1146);

875 років із часу першої писемної згадки про селище Меджибіж (1146);

825 років із часу першої писемної згадки про місто Камінь-Каширський (1196);

800 років із часу битви під Галичем (1221);

650 років із часу першої писемної згадки про місто Болехів (1371);

450 років із часу першої писемної згадки про місто Бахмут (1571);

450 років із часу першої писемної згадки про місто Богодухів (1571);

450 років із часу першої писемної згадки про місто Кременчук (1571);

425 років із часу укладення Берестейської унії — створення Української Греко-Католицької Церкви (1596);

425 років із часу битви біля урочища Гострий Камінь (березень — квітень 1596);

425 років із часу битви в урочищі Солониця (травень — червень 1596);

400 років із часу Хотинської битви (липень — жовтень 1621);

375 років із часу заснування міста Валки (1646);

375 років із часу видання Требника Петра Могили друкарнею Києво-Печерської лаври (1646);

250 років із часу заснування астрономічної обсерваторії у місті Львові (нині — астрономічна обсерваторія як науково-дослідна установа Львівського національного університету імені Івана Франка) (1771);

250 років із часу початку спорудження Свято-Успенського собору у місті Харкові (1771);

250 років із часу заснування Шосткинського порохового заводу (нині — казенне підприємство Шосткинський казенний завод "Зірка") (1771);

225 років із часу заснування в місті Умані Національного дендрологічного парку "Софіївка" Національної академії наук України (1796);

200 років із часу заснування Південного товариства декабристів (1821);

200 років із часу заснування міста Болград (1821);

200 років із часу заснування Миколаївської астрономічної обсерваторії (нині — науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія") (1821);

175 років із часу першого видання "Історії Русів" славістом Осипом Бодянським (1846);

150 років із часу відкриття у місті Києві Колегії Павла Ґалагана (жовтень 1871);

125 років із часу заснування Львівської академічної громади (1896);

125 років із часу початку кінематографа в Україні (13.09.1896 — кінопоказ у приміщенні львівського Пасажу Гаусмана, 02.12.1896 — кінопоказ у приміщенні Харківського оперного театру);

125 років із дня заснування Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В. Тарновського (26.11.1896);

100 років із часу заснування Української медичної стоматологічної академії (1921);

100 років із часу заснування Харківської державної академії дизайну і мистецтв (1921);

100 років із часу створення Мліївської дослідної станції садівництва (нині — Дослідна станція помології ім. Л.П. Симиренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України) (1921);

100 років із дня заснування Українського Вільного Університету (17.01.1921);

100 років із дня утворення Всеукраїнського музичного товариства імені Миколи Леонтовича (01.02.1921);

100 років із дня заснування державного степового заповідника "Асканія-Нова" (нині — Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України) (08.02.1921);

100 років із дня заснування Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (01.03.1921);

100 років із дня створення Музею (Кабінету) антропології та етнології ім. Хв. Вовка (29.03.1921);

100 років із дня заснування Одеського національного економічного університету (16.05.1921);

100 років із часу заснування у місті Львові Українського таємного університету (липень 1921);

100 років із часу проведення І Всеукраїнського православного церковного Собору, на якому підтверджено автокефалію Української православної церкви та обрано її керівництво на чолі з митрополитом Василем Липківським (14—30.10.1921);

100 років із часу проведення Другого Зимового походу Армії Української Народної Республіки (25.10—21.11.1921) та розстрілу вояків Армії Української Народної Республіки біля містечка Базар (нині — село Коростенського району Житомирської області) (21.11.1921);

100 років із дня заснування національної гідрометеорологічної служби (19.11.1921);

75 років із часу заснування Інституту філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України (1946);

75 років із часу заснування Київського національного торговельно-економічного університету (1946);

75 років із часу заснування дослідного конструкторського бюро під керівництвом Олега Антонова (нині — державне підприємство "Антонов") (1946);

75 років із часу заснування Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського (1946);

75 років із часу заснування Львівської національної академії мистецтв (1946);

75 років із часу створення Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (1946);

75 років із часу відновлення Спілки Української Молоді в діаспорі (25.04.1946);

75 років із дня заснування Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України (15.05.1946);

75 років із дня заснування Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України (07.06.1946);

75 років із часу проведення Грубешівської операції — звільнення міста Грубешів військовими УПА та польської організації ВіН ("Свобода і незалежність") (27—28.05.1946);

70 років із часу заснування Льотної академії Національного авіаційного університету (1951);

50 років із часу заснування Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" Національної академії аграрних наук України (1971);

50 років із часу заснування народного літературно-меморіального музею Лесі Українки в селі Косівщина Сумського району Сумської області (1971);

30 років із дня ухвалення Верховною Радою України Акта проголошення незалежності України (24.08.1991);

30 років із дня проведення Всеукраїнського референдуму на підтвердження незалежності України (01.12.1991);

30 років із дня створення Збройних Сил України (06.12.1991);

25 років із дня заснування Чорноморського національного університету імені Петра Могили (17.01.1996);

25 років із дня ухвалення Верховною Радою України Конституції України (28.06.1996);

25 років із дня введення в обіг національної грошової одиниці — гривні (02.09.1996);

25 років із дня заснування Конституційного Суду України (16.10.1996).

II. Видатних особистостей:

870 років із часу народження князя Ігоря Святославича (1151—1202);

820 років із часу народження князя Данила Романовича (1201—1264);

370 років із часу народження Дмитра Ростовського (справжнє ім’я та прізвище — Данило Туптало) (1651—1709), церковного діяча, богослова, письменника;

290 років із часу народження Андрія Гудовича (1731—1808), військового та політичного діяча;

270 років із часу народження Дмитра Бортнянського (1751—1825), композитора, диригента, співака;

200 років із часу народження Михайла Башилова (1821—1870), художника, автора ілюстрацій до "Кобзаря" Тараса Шевченка;

130 років із часу народження Наталії Осадчої-Янати (1891—1982), вченої, ботаніка, фармаколога, перекладачки, фольклористки;

110 років із часу народження Марка Бернеса (1911—1969), актора, співака;

2 січня — 180 років із дня народження Костя Михальчука (1841—1914), мовознавця, етнографа, громадського діяча;

2 січня — 180 років із дня народження Тадея Рильського (1841—1902), громадського та культурного діяча, етнографа;

6 січня — 120 років із дня народження Миколи Гришка (1901—1964), вченого, ботаніка, селекціонера, генетика, академіка;

6 січня — 80 років із дня народження Ганни Чубач (1941—2019), поетеси, громадської діячки;

7 січня — 130 років із дня народження Юрія Добриловського (1891—1955), військового діяча, полковника медичної служби Армії УНР, учасника боротьби за незалежність України у XX столітті;

8 січня — 120 років із дня народження Володимира Владка (1901—1974), письменника-фантаста, журналіста;

8 січня — 100 років із дня народження Василя Сенатора (1921—1944), військового льотчика, учасника вигнання нацистів із території України;

9 січня — 100 років із дня народження Лариси Ратушної (1921—1944), учасниці антинацистського Руху Опору;

12 січня — 320 років із дня народження Василя Григоровича-Барського (1701—1747), письменника, мандрівника;

12 січня — 100 років із дня народження Леоніда Литвиненка (1921—1983), вченого, хіміка-органіка, академіка;

13 січня — 140 років із дня народження Антіна Лотоцького (1881—1949), громадського діяча, письменника, видавця, учасника боротьби за незалежність України у XX столітті;

14 січня — 120 років із дня народження Василя Ільїна (1901—1963), мовознавця, педагога;

15 січня — 200 років із дня народження Антона Петрушевича (1821—1913), історика, археолога, етнографа;

15 січня — 150 років із дня народження Агатангела Кримського (1871—1942), вченого, академіка, сходознавця, філолога, письменника, історика, перекладача, репресованого;

17 січня — 130 років із дня народження Івана Литвиненка (1891—1947), військового діяча, полковника Армії Української Народної Республіки, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;

17 січня — 120 років із дня народження Григорія Епіка (1901—1937), письменника, публіциста, перекладача, представника "Розстріляного Відродження", репресованого;

18 січня — 120 років із дня народження Лукії Гумецької (1901—1988), вченої, мовознавця;

19 січня — 150 років із дня народження Євгена Кузьміна (1871—1942), мистецтвознавця, публіциста, представника "Розстріляного Відродження", репресованого;

23 січня — 130 років із дня народження Павла Тичини (1891—1967), поета, перекладача, громадського та державного діяча;

24 січня — 80 років із дня народження Юрія Покальчука (1941—2008), письменника, перекладача;

27 січня — 110 років із дня народження Івана Гончара (1911—1993), художника, скульптора, графіка, колекціонера, етнографа;

27 січня — 100 років із дня народження Бориса Колесника (1921—2010), військового діяча, артилериста, учасника вигнання нацистів із території України;

28 січня — 110 років із дня народження Семена Брауде (1911—2003), вченого, радіофізика, астронома, академіка;

28 січня — 100 років із дня народження Леоніда Смогоржевського (1921—1996), вченого, зоолога, орнітолога;

28 січня — 70 років із дня народження Леоніда Каденюка (1951—2018), першого космонавта незалежної України, генерал-майора авіації, Героя України;

28 січня — 80 років із дня народження Бориса Івченка (1941—1990), кінорежисера, актора;

2 лютого — 120 років із дня народження Валер’яна Підмогильного (1901—1937), письменника, представника "Розстріляного Відродження", репресованого;

3 лютого — 120 років із дня народження Івана Буланкіна (1901—1960), вченого, біохіміка, академіка;

5 лютого — 140 років із дня народження Сергія Тимошенка (1881—1950), архітектора, громадського та державного діяча, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;

6 лютого — 160 років із дня народження Миколи Зелінського (1861—1953), вченого, хіміка, академіка;

12 лютого — 150 років із дня народження Леся Мартовича (справжнє ім’я та прізвище — Олекса Мартович) (1871—1916), письменника, юриста, громадського діяча;

12 лютого — 120 років із дня народження Івана Сенченка (1901—1975), письменника, журналіста;

21 лютого — 100 років із дня народження Володимира Малика (справжнє прізвище — Сиченко) (1921—1998), письменника;

23 лютого — 120 років із дня народження Леоніда Перфецького (1901—1977), військового діяча, художника, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;

25 лютого — 160 років із дня народження Яківа Жарка (1861—1933), письменника, актора, репресованого;

25 лютого — 150 років із дня народження Лесі Українки (справжнє ім’я та прізвище — Лариса Косач-Квітка) (1871—1913), письменниці, перекладачки, однієї з центральних постатей національної культури;

27 лютого — 190 років із дня народження Миколи Ге (1831—1894), художника;

28 лютого — 140 років із дня народження Павла Альошина (1881—1961), архітектора, педагога;

28 лютого — 120 років із дня народження Романа Сімовича (1901—1984), композитора;

3 березня — 210 років із дня народження Антіна Могильницького (1811—1873), письменника, громадського та політичного діяча;

3 березня — 170 років із дня народження Якова Шульгина (1851—1911), історика, педагога, громадського діяча;

6 березня — 120 років із дня народження Наума Ахієзера (1901—1980), вченого, математика;

6 березня — 90 років із дня народження Олександра Білаша (1931—2003), композитора, Героя України;

7 березня — 120 років із дня народження Семена Скляренка (1901—1962), письменника;

9 березня — 100 років із дня народження Олексія Береста (1921—1970), військового діяча, учасника Другої світової війни, Героя України;

11 березня — 100 років із дня народження Павла Романчука (1921—2008), військового діяча, учасника вигнання нацистів із території України;

14 березня — 130 років із дня народження Амвросія Бучми (1891—1957), актора, режисера, педагога;

15 березня — 110 років із дня народження Богдана Стебельського (1911—1994), художника, мистецтвознавця;

16 березня — 150 років із дня народження Миколи Бурачека (1871—1942), художника, письменника, мистецтвознавця;

16 березня — 120 років із дня народження Бориса Бутник-Сіверського (1901—1983), мистецтвознавця;

27 березня — 110 років із дня народження Михайла Сороки (1911—1971), громадського та політичного діяча, члена ОУН;

28 березня — 90 років із дня народження Сергія Кілессо (1931—2012), архітектора, мистецтвознавця;

29 березня — 140 років із дня народження Марійки Підгірянки (справжнє ім’я та прізвище — Марія Ленерт-Домбровська) (1881—1963), поетеси;

2 квітня — 100 років із дня народження Арсентія Мальона (1921—1950), військового льотчика, учасника вигнання нацистів із території України;

5 квітня — 140 років із дня народження Дмитра Ревуцького (1881—1941), музикознавця, фольклориста, перекладача;

9 квітня — 50 років із дня народження Михайла Костишина (1971—2014), учасника Революції Гідності, Героя України;

10 квітня — 100 років із дня народження Ніни Онілової (1921—1942), військового діяча, учасниці оборонних боїв на території України в роки Другої світової війни;

12 квітня — 140 років із дня народження Миколи Капустянського (1881—1969), військового та політичного діяча, генерал-хорунжого Армії УНР, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;

15 квітня — 100 років із дня народження Георгія Берегового (1921—1995), військового льотчика, учасника вигнання нацистів з території України, льотчика-космонавта, генерал-лейтенанта авіації;

16 квітня — 180 років із дня народження Христини Алчевської (1841—1920), педагога, письменниці, перекладачки, бібліографа, громадської діячки;

19 квітня — 120 років із дня народження Миколи Рокицького (1901—1944), художника;

19 квітня — 90 років із дня народження Ростислава Доценка (1931—2012), літературознавця, перекладача, літературного критика, репресованого;

20 квітня — 130 років із дня народження Юрія Тютюнника (1891—1930), військового діяча, генерал-хорунжого Армії УНР, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;

23 квітня — 130 років із дня народження Сергія Прокоф’єва (1891—1953), композитора, піаніста, диригента;

24 квітня — 150 років із дня народження Любові Хавкіної (1871—1949), бібліотекознавця, бібліографа;

25 квітня — 110 років із дня народження Віри Роїк (1911—2010), майстрині художньої вишивки, Героя України;

25 квітня — 100 років із дня народження Володимира Сербулова (1921—1993), військового діяча, учасника вигнання нацистів із території України;

28 квітня — 80 років із дня народження Ірини Жиленко (1941—2013), поетеси;

30 квітня — 120 років із дня народження Саймона Кузнеця (1901—1985), економіста, лауреата Нобелівської премії, який навчався в Україні;

3 травня — 130 років із дня народження Софії Галечко (1891—1918), громадської та військової діячки, хорунжої Українських січових стрільців;

5 травня — 90 років із дня народження Миколи Кондратюка (1931—2006), оперного та концертно-камерного співака, громадського діяча, педагога;

6 травня — 100 років із дня народження Олександри Селюченко (1921—1987), керамістки, народної майстрині, заслуженого майстра народної творчості;

9 травня — 150 років із дня народження Володимира Гнатюка (1871—1926), етнографа, фольклориста, громадського діяча, літературознавця, перекладача, вченого, академіка;

10 травня — 100 років із дня народження Михайла Кривенка (1921—2008), художника;

11 травня — 130 років із дня народження Лева Делоне (1891—1969), вченого, генетика, цитолога;

14 травня — 150 років із дня народження Василя Стефаника (1871—1936), письменника, громадського та політичного діяча, однієї з головних постатей культурного та суспільно-політичного життя України;

15 травня — 100 років із дня народження Михайла Дзигунського (1921—1944), військового діяча, учасника вигнання нацистів із території України;

17 травня — 80 років із дня народження Ореста Субтельного (1941—2016), історика, іноземного члена НАН України;

20 травня — 50 років із дня народження Валерія Опанасюка (1971—2014), учасника Революції Гідності, Героя України;

21 травня — 160 років із дня народження Георгія Де-Метца (1861—1947), вченого, фізика;

22 травня — 80 років із дня народження Миколи Оляліна (1941—2009), актора, режисера;

22 травня — 70 років із дня народження Сергія Іванова (1951—2000), кіноактора, кінорежисера, народного артиста України;

23 травня — 110 років із дня народження Андрія Коцки (1911—1987), художника;

24 травня — 140 років із дня народження Олександра Богомольця (1881—1946), академіка, лікаря, патофізіолога;

25 травня — 200 років із дня народження Миколи Гулака (1821—1899), громадського та політичного діяча, вченого, історика, публіциста, юриста, одного із засновників Кирило-Мефодіївського товариства;

26 травня — 150 років із дня народження Олександра Яницького (1871—1943), біофізика, радіобіолога, винахідника нового типу рентгенівської трубки;

29 травня — 120 років із дня народження Кирила Синельникова (1901—1966), вченого, фізика, академіка;

5 червня — 200 років із дня народження Івана Вернадського (1821—1884), економіста, публіциста, видавця, громадського діяча;

10 червня — 110 років із дня народження Петра Весклярова (1911—1994), актора театру і кіно, телеведучого (Дід Панас);

12 червня — 90 років із дня народження Євгенії Мірошниченко (1931—2009), оперної співачки, педагога, Героя України;

14 червня — 130 років із дня народження Євгена Коновальця (1891—1938), військового та політичного діяча, голови Організації українських націоналістів;

15 червня — 100 років із дня народження Івана Чорноволенка (1921—1943), військового діяча, учасника вигнання нацистів із території України;

15 червня — 80 років із дня народження Івана Миколайчука (1941—1987), кіноактора, драматурга, кінорежисера;

17 червня — 110 років із дня народження Віктора Некрасова (1911—1987), письменника, дисидента;

18 червня — 340 років із дня народження Феофана Прокоповича (1681—1736), церковного діяча, письменника;

18 червня — 140 років із дня народження Олександра Пучківського (1881—1937), вченого, медика, отоларинголога, репресованого;

21 червня — 100 років із дня народження Осипа Дяківа (1921—1950), учасника антинацистського Руху Опору, громадського та політичного діяча, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;

22 червня — 90 років із дня народження Геннадія Удовенка (1931—2013), дипломата, державного та політичного діяча, президента Генеральної Асамблеї ООН;

23 червня — 90 років із дня народження Григорія Кохана (1931—2014), кінорежисера, сценариста, народного артиста України;

25 червня — 110 років із дня народження Сергія Шишка (1911—1997), художника;

3 липня — 80 років із дня народження Богодара Которовича (1941—2009), скрипаля, диригента, педагога;

3 липня — 70 років із дня народження Вадима Бойка (1951—2005), поета, драматурга, перекладача;

4 липня — 130 років із дня народження Петра Панча (справжнє прізвище — Панченко) (1891—1978), письменника;

4 липня — 100 років із дня народження Івана Кобилянського (1921—1945), військового льотчика, учасника Другої світової війни;

5 липня — 100 років із дня народження Івана Кравченка (1921—1945), військового діяча, учасника вигнання нацистів із території України;

6 липня — 170 років із дня народження Івана Левинського (1851—1919), архітектора, педагога, громадського діяча;

7 липня — 100 років із дня народження Івана-Валентина Задорожнього (1921—1988), художника;

7 липня — 100 років із дня народження Петра Яцика (1921—2001), мецената, громадського діяча, засновника Міжнародного конкурсу знавців української мови, що носить його ім’я;

8 липня — 210 років із дня народження Володимира Караваєва (1811—1892), хірурга, офтальмолога, педагога;

12 липня — 100 років із дня народження Олександра Мельничука (1921—1997), вченого, мовознавця, академіка;

17 липня — 150 років із дня народження Філарета Колесси (1871—1947), етнографа, фольклориста, композитора, музикознавця, вченого, академіка;

19 липня — 80 років із дня народження Василя Чухліба (1941—1997), письменника та журналіста;

25 липня — 90 років із дня народження Фелікса Соболєва (1931—1984), кінорежисера;

26 липня — 130 років із дня народження Марії Бачинської-Донцової (1891—1978), поетеси, журналістки, громадської діячки;

26 липня — 90 років із дня народження Івана Дзюби (1931), літературознавця, літературного критика, публіциста, правозахисника, дисидента, громадського та державного діяча, вченого, академіка НАН України, політв’язня радянського режиму, Героя України;

30 липня — 160 років із дня народження Любові Яновської (1861—1933), письменниці, політичного діяча, члена Української Центральної Ради, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;

6 серпня — 130 років із дня народження Степана Бондарчука (1886—1930), актора, режисера, театрального діяча;

8 серпня — 100 років із дня народження Володимира Щигельського (1921—1949), військового та політичного діяча, поручника УПА, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;

10 серпня — 80 років із дня народження Романа Лубківського (1941—2015) письменника, громадського та державного діяча;

12 серпня — 110 років із дня народження Валентина Єременка (1911—1992), вченого, фізика, хіміка, матеріалознавця, академіка;

22 серпня — 100 років із дня народження Володимира Яніва (1921—2010), українського громадського діяча у США, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті, учасника Другої світової війни;

24 серпня — 150 років із дня народження Василя Щурата (1871—1948), поета, літературознавця, перекладача;

24 серпня — 100 років із дня народження Леоніда Полтави (справжнє прізвище — Пархомович) (1921—1990), громадського та політичного діяча, письменника, журналіста;

24 серпня — 100 років із дня народження Бориса Малиновського (1921—2019), вченого, кібернетика;

27 серпня — 80 років із дня народження Богдана Ступки (1941—2012), актора, громадського та державного діяча, Героя України;

2 вересня — 210 років із дня народження Івана Вагилевича (1811—1866), поета, фольклориста, філолога, етнографа, члена "Руської трійці";

7 вересня — 80 років із дня народження Євгена Лебедєва (1941—2018), вченого, хіміка, академіка НАН України;

8 вересня — 170 років із дня народження Максима Ковалевського (1851—1916), соціолога, юриста, громадського та політичного діяча;

9 вересня — 120 років із дня народження Лева Шубникова (1901—1937), вченого, фізика, репресованого;

15 вересня — 100 років із дня народження Василя Ковтуна (1921—1996), військового діяча, учасника вигнання нацистів із території України;

15 вересня — 100 років із дня народження Анатолія Білостоцького (1921—1993), скульптора;

17 вересня — 120 років із дня народження Миколи Глущенка (1901—1977), живописця, народного художника;

18 вересня — 180 років із дня народження Михайла Драгоманова (1841—1895), громадського та політичного діяча, історика, публіциста, літературознавця, фольклориста;

21 вересня — 100 років із дня народження Тетяни Маркус (1921—1943), учасниці антинацистського Руху Опору, Героя України;

24 вересня — 220 років із дня народження Михайла Остроградського (1801—1862), вченого, математика, механіка, фізика, академіка;

1 жовтня — 130 років із дня народження Миколи Чижевського (1891—1954), військового діяча, підполковника Армії УНР, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;

2 жовтня — 150 років із дня народження Михайла Іванова (1871—1935), вченого у галузі тваринництва, селекціонера;

2 жовтня — 130 років із дня народження Йосипа Бокшая (1891—1975), художника, педагога;

6 жовтня — 170 років із дня народження Федора Лизогуба (1851—1928), громадського та державного діяча, голови Ради Міністрів Української Держави;

6 жовтня — 140 років із дня народження Івана Кочерги (1881—1952), драматурга;

8 жовтня — 150 років із дня народження Івана Піддубного (1871—1949), спортсмена, борця, багаторазового чемпіона світу;

10 жовтня — 100 років із дня народження Павла Писаренка (1921—1996), військового діяча, учасника вигнання нацистів із території України;

10 жовтня — 90 років із дня народження Атени Пашко (1931—2012), поетеси, громадської діячки;

15 жовтня — 100 років із дня народження Василя Сенька (1921—1984), військового льотчика, учасника Другої світової війни;

15 жовтня — 100 років із дня народження Дмитра Луценка (1921—1989), поета;

20 жовтня — 100 років із дня народження Юрія Квітницького-Рижова (1921—1993), вченого, медика, нейрохірурга;

25 жовтня — 150 років із дня народження Володимира Гордона (1871—1926), вченого, правознавця, академіка;

25 жовтня — 110 років із дня народження Михайла Янгеля (1911—1971), вченого, конструктора ракетно-космічної техніки;

30 жовтня — 110 років із дня народження Григорія Крука (1911—1988), скульптора, педагога;

31 жовтня — 110 років із дня народження Олександра Ахієзера (1911—2000), вченого, фізика, академіка;

1 листопада — 170 років із дня народження Івана Манжури (1851—1893), поета, фольклориста, етнографа;

1 листопада — 160 років із дня народження Дніпрової Чайки (справжнє ім’я та прізвище — Людмила Василевська-Березіна) (1861—1927), письменниці;

3 листопада — 110 років із дня народження Ростислава Волошина (1911—1944), полковника УПА, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;

4 листопада — 110 років із дня народження Дмитра Клячківського (1911—1945), військового та політичного діяча, організатора і першого командира Української Повстанської Армії, керівника Української Повстанської Армії на Волині, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;

6 листопада — 210 років із дня народження Маркіяна Шашкевича (1811—1843), письменника, громадського і культурного діяча, члена "Руської трійці";

6 листопада — 140 років із дня народження Сергія Остапенка (1881—1937), державного та політичного діяча, економіста;

7 листопада — 200 років із дня народження Дмитра Пильчикова (1821—1893), громадського діяча, педагога, члена Кирило-Мефодіївського товариства;

9 листопада — 130 років із дня народження Федора Ернста (1891—1942), історика, мистецтвознавця, музеєзнавця, репресованого;

9 листопада — 100 років із дня народження Віктора Чукаріна (1921—1984), спортсмена, гімнаста, педагога, чемпіона Олімпійських ігор;

14 листопада — 100 років із дня народження Кузьми Веремієнка (1921—2006), вченого, біохіміка;

18 листопада — 140 років із дня народження Григорія Бондаря (1881—1959), бразильського агронома, ботаніка, ентомолога українського походження;

18 листопада — 100 років із дня народження Дмитра Міщенка (1921—2016), письменника;

19 листопада — 90 років із дня народження Володимира Ажажі (1931—2009), вченого, фізика, матеріалознавця, академіка НАН України;

19 листопада — 90 років із дня народження Еммануїла Канера (1931—1986), вченого, фізика;

23 листопада — 150 років із дня народження Антіна Кравса (1871—1945), військового діяча, генерал-чотаря УГА;

25 листопада — 140 років із дня народження Абрама Маневича (1881—1942), художника;

27 листопада — 120 років із дня народження Андрія Лазаренка (1901—1979), учасника бою під Крутами, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті, вченого, ботаніка;

29 листопада — 140 років із дня народження Петра Ганжі (1881—1979), військового діяча, начальника дивізії Дієвої Армії УНР, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;

30 листопада — 70 років із дня народження Назарія Яремчука (1951—1995), співака;

2 грудня — 50 років із дня народження Павла Мазуренка (1971—2013), учасника Революції Гідності, Героя Небесної Сотні, Героя України;

5 грудня — 150 років із дня народження Миколи Юнаківа (1871—1931), військового та громадського діяча, генерал-полковника Армії УНР, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;

5 грудня — 90 років із дня народження Григора (справжнє ім’я — Григорій) Тютюнника (1931—1980), письменника, перекладача, педагога;

6 грудня — 150 років із дня народження Миколи Вороного (1871—1938), письменника, перекладача, режисера, актора, громадського та політичного діяча, репресованого;

7 грудня — 210 років із дня народження Миколи Устияновича (1811—1885), письменника, священика, громадського діяча;

18 грудня — 90 років із дня народження Михайлини Коцюбинської (1931— 2011), літературознавиці, перекладачки;

21 грудня — 220 років із дня народження Тимка Падури (справжнє ім’я та прізвище — Томаш Падура) (1801—1871), поета, композитора, торбаніста, автора української та польської пісні "Гей, соколи";

21 грудня — 160 років із дня народження Євгена Чикаленка (1861—1929), громадського та політичного діяча, мецената, публіциста;

23 грудня — 100 років із дня народження Олексія Козаченка (1921—1976), військового діяча, учасника вигнання нацистів із території України;

25 грудня — 100 років із дня народження Михайла Колесниченка (1921—2002), військового діяча, учасника вигнання нацистів із території України;

26 грудня — 150 років із дня народження Євмена Лукасевича (1871—1929), дипломата, журналіста, лікаря, видавця, громадського та державного діяча, міністра охорони здоров’я Уряду УНР, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;

29 грудня — 130 років із дня народження Володимира Симиренка (1891—1938), вченого, селекціонера, помолога, педагога, репресованого;

30 грудня — 150 років із дня народження Миколи Могилянського (1871—1933), дипломата, громадського і державного діяча, етнографа, антрополога;

30 грудня — 100 років із дня народження Михайла Гринишина (1921—2016), композитора, хорового диригента, фольклориста, народного артиста України.

III. Днів пам’яті:

100-ті роковини від початку масового штучного голоду 1921—1923 років в Україні (День пам’яті — 27.11.2021);

80-ті роковини від початку масових розстрілів, здійснених гітлерівцями у Бабиному Яру (29—30.09.1941, День пам’яті — 29.09.2021). Трагедія стала символом "Голокосту від куль" і символом нацистської політики знищення людей в Україні. Нацисти також вчиняли подібні злочини у Харкові (Дробицький Яр), Дніпропетровську (нині — місто Дніпро), Рівному (урочище Сосонки), Луцьку, Вінниці, Дрогобичі та інших місцях;

75-ті роковини від початку масового штучного голоду 1946—1947 років в Україні (День пам’яті — 27.11.2021).

IV. Відомих подій світової історії:

75 років з дня створення Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) (04.11.1946).