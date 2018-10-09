Відтепер поціновувачі надшвидкої їзди на власних автомобілях чи мотоциклах добре подумають, чи перевищувати їм швидкість руху. Ще б пак: відучора в Україні на особливо аварійних ділянках доріг патрульні поліцейські використовують нові засоби контролю з вимірювання швидкості. Цей сучасний своєрідний радар називається TruCam. Так поліція почала виконувати відповідне рішення Кабінету Міністрів Україні, ухвалене 3 жовтня.
Щоправда, як коментують у патрульній поліції України, цей засіб контролю використовуватимуть лише після розміщення дорожніх знаків, які мають повідомляти, що в цьому місці проводять відповідну фото- чи відеофіксацію швидкості.
До того ж, за словами першого заступника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, протягом цього тижня такі засоби використовуватимуть лише у пілотному режимі, тож покарання водіїв за перевищення швидкості ще не буде.
У поліції кажуть, що пристрій TruCam містить алгоритм шифрування AES. А це унеможливлює втручання в роботу системи та будь-яке корегування даних і відповідно знімає всі корупційні ризики. Першим містом, у якому встановлять засоби контролю, буде Київ: пристрої TruCam встановлять на проспектах Миколи Бажана та Перемоги.
У патрульній поліції розповіли, як саме працюватимуть пристрої. Під час роботи в автоматичному режимі (з триноги або з бокса) в разі перевищення транспортним засобом швидкості автоматично робиться фотознімок з відстані приблизно 70 метрів, який фіксує швидкість, відстань, дату, час і координати. Максимальне накопичення становить до 40 тисяч фото або 16 тисяч відеороликів порушень на одну флеш-карту. В автономному режимі від акумулятора прилад може працювати майже 15 годин.
Нині, відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, за перевищення водіями встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 кілометрів за годину накладається штраф 255 гривень. За перевищення на понад 50 кілометрів за годину — 510 гривень. Якщо ж ці порушення спричинили створення аварійної ситуації, штраф підвищується до 680 гривень.
Олекса ЛУЖНИЙ
для «Урядового кур’єра»