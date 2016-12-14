Головною подією футбольного понеділка, на наш погляд, стали не перемога «Шахтаря» над «Динамо» у принциповому матчі, який вже після 18-го туру майже остаточно вирішив питання про наступного чемпіона країни у Прем’єр-лізі, не підбиття підсумків року національною федерацією і, звісно, не прогнозований четвертий «Золотий м’яч» Кріштіану Роналду, а завершення ігрової епохи СаШо.

Воротар київського «Динамо» Олександр Шовковський завершив кар’єру в клубі, повідомляє офіційний сайт ФК «Динамо». Хоча цей момент, як мовиться, висів у повітрі і для багатьох був цілком очікуваним, та він заскочив зненацька.

«Усе має початок і кінець. Завершується і моя більш ніж 20-річна кар’єра гравця. Всі ці роки я був щасливим захищати кольори клубу «Динамо» (Київ). У моїй кар’єрі були як перемоги, так і поразки, як тріумфи, так і невдачі. Я був щасливим тут всі ці роки, але нині вирішив завершити кар’єру. Настав час сказати «Дякую!» клубові та вболівальникам!» — заявив Шовковський.

Певне, час і численній громаді шанувальників гри номер один, великій уболівальницькій динамівській аудиторії подякувати СаШо за велику футбольну сагу. І, звісно, жодних сумнівів у тому, що подальша діяльність Першого номера буде так чи так пов’язана з футболом.

На жаль, у понеділок одноклубники Олександра Шовковського на чолі зі своїм головним тренером Сергієм Ребровим, з яким воротар пережив чимало тріумфальних і важких моментів на полі, не змогли порадувати ветерана результатом і дисципліною.

Утім, напевне, так навіть ліпше. Адже якби динамівці скоротили відставання від «Шахтаря» до семи очок, подолати спокусу утриматися від кардинальних змін у динамівському господарстві було б складніше. А це конче потрібно зробити саме цими зимовими канікулами. «Шахтар» — єдиний представник України у єврокубках — вирішуватиме власні завдання, а «Динамо» треба робити своє. Оптимізму на цьому шляху має додавати те, що найкращою футбольною школою країни визнано саме динамівську. Зрештою, не подолав дороги той, хто бодай раз не спіткнувся. Кажуть, і про це йшлося в понеділок у роздягальні біло-синіх, коли туди зайшов попрощатися СаШо.

НАГОРОДИ

В українському футболі власні зірки

По завершенні знакового матчу «Динамо» — «Шахтар» на НСК «Олімпійський» було започатковано церемонію «Футбольні зірки України-2016». Під час церемонії нагороджено визнаних найкращими гравців чоловічих та жіночих змагань з футболу, футзалу та пляжного футболу, 11 кращих гравців за версією футболістів-професіоналів, а також визначено найкращий гол 2016 року (відео).

♦ Найкраща футбольна школа — «Динамо» (Київ)

♦ Найкращий молодий гравець — Віктор Коваленко («Шахтар», Донецьк)

♦ Найкращий гравець у футзал — Сергій Журба (ХІТ, Київ)

♦ Найкращий гравець у пляжний футбол — Віталій Сидоренко («Артур М’юзік», Київ)

♦ Найкращий футболіст з інвалідністю — Тарас Дутко (збірна України з футболу 7х7)

♦ Автор найкращого голу — Сергій Сидорчук («Динамо», Київ; 6 листопада у матчі чемпіонату України з «Дніпром» — 2:1)

♦ Найкращий арбітр — Микола Балакін (Київська область)

♦ Найкращий тренер жіночих команд — Наталія Зінченко («Житлобуд-2», Харків)

♦ Найкращий тренер чоловічих команд — Юрій Вернидуб («Зоря», Луганськ)

♦ Найкращі 11 гравців-професіоналів:

♦ воротар: Андрій П’ятов («Шахтар», Донецьк)

♦ захисники: Даріо Срна, Ярослав Ракицький (обидва — «Шахтар», Донецьк), Євген Хачеріді («Динамо», Київ), Едуард Соболь («Зоря», Луганськ)

♦ півзахисники: Фред, Віктор Коваленко, Тарас Степаненко (усі — «Шахтар», Донецьк)

♦ нападники: Андрій Ярмоленко, Жуніор Мораєс (обидва — «Динамо», Київ), Марлос («Шахтар», Донецьк)

♦ Найкраща футболістка — Ольга Овдійчук («Житлобуд-1», Харків)

♦ Найкращий футболіст — Андрій Ярмоленко («Динамо», Київ)

♦Спеціальну нагороду за вихід до фінальної частини Кубка регіонів УЄФА отримала переможець Кубка регіонів ФФУ — аматорська збірна команда Кіровоградської області. Також спеціальними призами відзначили турнір «Шкіряний м’яч» як наймасовіші дитячі змагання, а соціальна ініціатива «Грай в гостях, грай всюди» отримала нагороду за найкращий соціальний проект.

Ганна РОМАШКО

для «Урядового кур’єра»