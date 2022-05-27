Сервісний центр МВС у Закарпатській області впровадив і використовує систему супутникового зв’язку Starlink від Ілона Маска. Це дало змогу відкрити один з перших в Україні мобільний сервісний центр із реєстрації транспортних засобів. Відкриття центру на колесах дає змогу зменшити навантаження на стаціонарні осередки, прискорити надання послуг, позбуватися черг. Про нововведення дізнавався кореспондент «Урядового кур’єра».

Відомо, що територією Закарпатської області проходять спільні кордони України з чотирма країнами Євросоюзу. І природно, саме через цю область надходить левова частка товарів із-за кордону. Після 5 квітня, коли Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо пільгового розмитнення автомобілів з європейськими номерами, митниця перебуває в зоні особливої уваги автовласників. Сюди щодня прибувають сотні автомобілів, придбаних у країнах Заходу. Шість днів на тиждень

Від початку пільгового розмитнення сервісні центри МВС у Закарпатській області зареєстрували понад 6 тисяч одиниць транспорту. Ці цифри щодня зростають, а ось кількість працівників сервісних центрів МВС, залучених до реєстрації, незмінна.

Можна уявити, яке напруження панує нині в цих установах МВС, які діють у кожному із шести районів, а також в обласному центрі. Щоб упоратися з небувалим напливом автомобілів, сервісні центри працюють із повним навантаженням шість днів на тиждень. Ще й реєструють транспортні засоби, що перебувають у власності внутрішньо переміщених осіб, котрі переїхали в область після початку війни.

За цих умов своєрідним подарунком для власників транспортних засобів, що проходять реєстрацію, став мобільний сервісний центр. Це автомобіль, оснащений високошвидкісним інтернетом від Ілона Маска. Starlink допомагає швидко опрацьовувати величезні масиви інформації, які містяться в різноманітних базах даних і реєстрах.

Номери — за день і без черг

«Сервісні центри МВС такі самі стійкі та надійні, як і наші захисники — Національна гвардія України, Національна поліція України, ДСНС, Державна прикордонна служба та Збройні сили України», — каже начальник Головного сервісного центру МВС Євген Мойсеєнко. Він нагадав, що за допомогою Starlink спершу було відновлено роботу сервісного центру МВС в Київській області.

«Там ворог істотно пошкодив наше приміщення, тому для відновлення надання послуг жителям саме цього регіону було організовано роботу мобільного сервісного центру МВС. Автомобіль працює наче годинник, адже комунікації забезпечує система супутникового зв’язку Starlink від компанії SpaceX», — зазначив Євген Мойсеєнко.

Мобільний сервісний центр на Закарпатті значно полегшує життя власникам ввезених авто, оскільки позбавляє потреби вистоювати в чергах у стаціонарному сервісному центрі МВС.

«Переваги цього мобільного центру в тому, що він надає послугу на великій території близько від кордону, — розповідає начальник регіонального сервісного ГСЦ МВС у Закарпатській області Олександр Клижко. — Після того як транспортний засіб ввезено в Україну, саме тут здійснюють повне його оформлення. Послугу надають протягом дня».

Власники придбаних за кордоном транспортних засобів в’їжджають на територію митниці з іноземними тимчасовими номерами і, пройшовши процедуру з розмитнення та реєстрації транспортного засобу, виїжджають уже з вітчизняними номерами.

Тестування відкрило зелене світло

Інтернет від Ілона Маска, як і роботу мобільного центру протягом трьох днів із 5 травня випробовували в тестовому режимі. Після підтвердження ефективності цієї інновації робота з реєстрації транспортних засобів на митному посту «Ужгород-вантажний» Закарпатської митниці не припиняється: триває щоденно, крім вихідного в неділю. Відтоді мобільний центр зареєстрував на цьому митному посту майже 600 транспортних засобів.

Показові їхні вікові характеристики. До речі, саме на них фокусують увагу опоненти впроваджених законодавчих норм із пільгового розмитнення. Зокрема, 10% усієї кількості завезених авто — віком до п’яти років, 15 — до десяти, 34 — до 15, 33% — до 20 років. Тільки 8% старі — віком понад 21 рік. Найбільше ввезених автомобілів — марок Volkswagen, Skoda та Mersedes.

У день перебування автора цих рядків на митному посту «Ужгород-вантажний» його роботу забезпечував адміністратор Юрій Табакович. Від нього дізнався, що протягом робочого дня вдається зареєструвати і видати номери в середньому двом десяткам транспортних засобів.

І співпраця зі ЦНАПами

Від керівника регіонального сервісного центру МВС дізнався й про співпрацю його підрозділів із центрами надання адміністративних послуг у територіальних громадах.

«Першими з такими проханнями вийшли на нас працівники ЦНАПів Ужгорода й Мукачева, — розповідав Олександр Клижко. — Потім додалися ще три, і нині перебуваємо на стадії підписання угод із ними. Чекаємо на пропозиції від інших територіальних громад, на території яких діють ще 35 центрів адміністративних послуг».

Нині йдеться про заміну водійських посвідчень у ЦНАПах. Сама процедура займає пів години, проте щоб її пройти в сервісному центрі, доводиться вистоювати в чергах. Тож організувати її в територіальних громадах справді доцільно. Однак їм доведеться придбати досить дороге обладнання, яке дасть змогу друкувати зображення з голограмами та іншою обов’язковою інформацією.

Така співпраця зі ЦНАПами зменшить навантаження на роботу сервісних центрів МВС, а громадянам дасть змогу отримувати послуги і швидше, і безпосередньо за місцем їхнього проживання.