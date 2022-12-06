Про це заявила головний прокурор ЄС Лаура Кодруца Кевеші. Свого часу вона здобула репутацію борця з корумпованими політиками в Румунії й тепер готова взятися за пошуки осіб та компаній, які допомагають росіянам обходити санкції ЄС. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Лаура Кодруца Кевеші обіймає посаду в ЄС понад рік і має всі засоби для того, щоб розслідувати порушення обмежувальних заходів, які ввів Брюссель проти рф. ЄС, який розглядає можливість криміналізувати обхід санкцій, планує надати повноваження офісу головного прокурора переслідувати тих, хто до цього причетний.

«Ми, звичайно, готові, можемо це зробити, — сказала Лаура Кодруца Кевеші. За її словами, один з можливих злочинів, пов’язаних з порушенням санкцій, — контрабанда. — Можемо це розслідувати і почати робити це вже сьогодні, якби в нас були для цього правові інструменти».

На сьогодні ЄС заморозив близько 18,9 мільярда євро активів, що належать російським фізичним та юридичним особам, які підпадають під санкції. Щоб ці кошти можна було конфіскувати для повоєнної відбудови, минулого тижня Єврокомісія внесла законопроєкт про узгодження кримінальних правопорушень і покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. У цьому документі запроваджено спільні для всіх країн-членів ЄС правила щодо визнання порушення санкцій тяжким кримінальним правопорушенням. Тож скрізь у ЄС цей злочин розслідуватимуть та каратимуть однаково.

Досвід упровадження санкцій проти росії переконує, що російські олігархи та компанії, котрі опинилися в санкційних списках за підтримку режиму путіна і війни проти України, застосовують найвигадливіші фінансові та юридичні схеми, щоб обійти обмеження. Гармонізація законодавства щодо цього правопорушення у всіх країнах-членах ЄС дасть змогу перекрити всі правові шпаринки, які досі давали росіянам можливість продовжувати вести бізнес чи зберігати свої активи в Європі.

Встановлення кримінальної відповідальності за допомогу в ухилянні від санкцій справлятиме переконливий стримувальний ефект для тих європейських юристів та компаній-посередників, які співпрацюють з росіянами — фігурантами санкційних списків.

Серед кримінальних правопорушень санкцій ЄС такі: надання коштів або економічних ресурсів особі чи підприємству, які перебувають під санкціями; надання можливості їм в’їзду чи транзиту через територію держави-члена ЄС; торгівля товарами або послугами, імпорт, експорт, продаж, купівлю, передачу, транзит або транспортування яких заборонено або обмежено; надання юридичних консультацій та послуг податкового консалтингу.

Покарати і конфіскувати

Залежно від типу правопорушення на фізичну особу, яка допомагає рф обходити санкції, може бути максимальне покарання у вигляді не менш як п’яти років позбавлення волі. А на компанію можуть накласти штрафи обсягом не менш ніж 5% її загального річного обороту.

Криміналізація ухилення від санкцій дасть змогу ЄС конфісковувати активи щоразу, коли виносять обвинувальний вирок. Цей закон застосовуватимуть і тоді, коли олігархи передають право власності на актив членові родини чи юридичній структурі.

Тепер цей законопроєкт має пройти обговорення в Європарламенті й Європейській раді. Щойно його затвердять, «Єврокомісія буде готова до якнайшвидшого його виконання». Про це виданню Irish Times заявив єврокомісар з питань правосуддя Дідьє Рейндерс. Він пообіцяв, що всі необхідні інституційні процеси щодо закону про ухиляння від санкцій можна буде завершити протягом кількох місяців.

«Якщо кошти буде конфісковано в межах цього закону, їх можна буде повернути українському народу. І це те, що ми намагаємося зробити», — сказав єврокомісар.

Серед держав-членів ЄС, які в межах санкцій заморозили найбільше російських активів, що належать приватним особам та компаніям, — Бельгія (на суму 3,5 мільярда євро), Люксембург (майже 2,5 мільярда євро), Італія (2,3 мільярда євро), Німеччина (2,2 мільярда євро), Австрія та Ірландія (по 1,8 мільярда євро), Франція (1,3 мільярда євро) й Іспанія (понад мільярд євро). Тим часом Угорщина заморозила російських активів усього на 3 тисячі євро.