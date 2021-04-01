Для втілення структурних реформ і якісних змін усі органи влади мають працювати спільно. І це було доведено 30 березня, коли народні депутати проголосували за законопроєкт Президента про новий пакет підтримки бізнесу. Отже, як і взимку, держава виплатить по 8 тисяч гривень фізичним особам — підприємцям і найманим працівникам тих бізнесів, роботу яких обмежено через потрапляння їх регіону в «червону» зону карантину. На цьому на засіданні уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це важливий крок, який допоможе підприємцям пережити чергову хвилю коронавірусу, не звільняти людей під час жорстких обмежень. Адже фактично держава допомагає підприємцям сплатити частину заробітної плати своїм працівникам», — зазначив Прем’єр. Він доручив Мінекономіки разом з іншими відповідальними відомствами впродовж тижня розробити всі необхідні документи, щоб уже на початку квітня люди могли подавати заявки через «Дію» і відбулися відповідні виплати. А фахівців Мінрегіону попросив долучитися до роботи з координації з місцевою владою, яку уряд закликає здійснювати доплати в межах регіону і можливостей.

Парламент підтримав два важливі законопроєкти про приватизацію. По-перше, заборонено приватизацію стратегічних підприємств. Тобто Нафтогаз, Енергоатом, Укрзалізниця, Укрпошта та інші природні монополії держави залишаться в її власності. Парламентарії підтримали і законопроект, який розблоковує прозорі аукціони для «Великої приватизації», що має відбутися цього року.

Підтримка людей з інвалідністю

Урядова команда продовжує роботу з підвищення соціального захисту. Мінсоцполітики підготувало важливий законопроєкт, покликаний змінити підхід до працевлаштування людей з інвалідністю. Зробити так, аби роботодавці були зацікавлені брати їх на роботу і щоб кожна людина мала безбар’єрний доступ до свого робочого місця й змогу брати участь в економічному житті країни.

Урядовці ухвалили постанову, яка сприятиме тому, що соціальні послуги для людей з обмеженими можливостями стануть доступнішими. Отже, спрощено отримання такими особами або їхніми законними представниками компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів. Спрощено процедуру подання документів для призначення таких пільг за допомогою введення в дію електронного кабінету особи з інвалідністю.

МОН запропонувало, і уряд підтримав призначення 38 соціальних стипендій терміном на рік, які буде надано студентам закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт і дітей з малозабезпечених родин.

Прем’єр-міністр нагадав, що 2021 року бюджет МОН було збільшено на 25% і триває активна робота в галузі розвитку професійно-технічної освіти. Торік уряд передав місцевим бюджетам 100 мільйонів гривень для створення навчально-практичних центрів сучасної профтехосвіти. Цього року за рішенням уряду на ці потреби надано 150 мільйонів. Адже таких центрів має ставати більше, вони мають бути інноваційними й забезпечувати учнів сучасними навичками. Громади мають використати ці кошти на розвиток тих спеціальностей, які будуть найактуальнішими для потреб ринку праці конкретного регіону.

Для розвитку освітніх програм уряд затвердив законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та США про продовження співпраці в галузі науки й технологій. США — найрозвиненіша технологічно держава, тож таке партнерство вкрай важливе для наших стратегічних інтересів.

І ще одна важлива угода, яка стосується міжнародної співпраці, — програма ЄС із досліджень та інновацій «Горизонт Європа». Україна готова бути частиною цієї програми й активно долучитися до роботи. Тож сформовано і затверджено делегацію, яка опікуватиметься цими питаннями і вестиме переговори з європейськими партнерами.

Розглянуто й затверджено проєкт Міністерства розвитку громад та територій, який є частиною реформи з децентралізації та передачі повноважень на місця. Громади отримають додаткові можливості облаштувати майданчики для платного паркування із застосуванням безготівкових форм оплати. Передбачено вдосконалення способів оплати паркувальних послуг, зокрема впровадження можливості сплачувати за це у платіжних терміналах, банківських автоматах і комплексах самообслуговування.

«Уряд дає місцевій владі всі інструменти для створення відповідної системи за найкращими європейськими стандартами», — зазначив Прем’єр.

І вкотре про вакцинацію

Профільний міністр Максим Степанов коротко доповів про ситуацію у країні із захворюванням на коронавірусну недугу. Вона складна, і протягом найближчих тижня — двох кількість хворих і госпіталізованих може зростати. Проте, на його думку, адаптивний карантин — найкраща стратегія, яка є нині. Адже вона рятує життя. Тож Україна на 35-му місці за смертністю на 100 мільйонів населення.

На «червоному» рівні перебуває 11 областей, та у трьох з них — Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій — ситуація істотно стабілізувалася й поліпшилася. Однак найближчим часом потрапити до «червоної» зони може Хмельниччина. А найбільше зайнятих ліжок із киснем у Києві — понад 85%.

В Україні вакциновано 231 тисячу осіб. Побічних реакцій зафіксовано 732, і це нормальний (досить низький) показник. У країні працюють 168 мобільних бригад і відкрито 771 пункт щеплення, де їх отримують усі громадяни з 1 і 2 етапів вакцинації. Упродовж квітня-травня Україна має отримати 4,9 мільйона доз вакцини. ЄС обіцяє найближчим часом доправити ще близько 1,5 мільйона доз, а згодом — ще 15 мільйонів доз. Тож, за словами міністра, до кінця 2021 року в нашій країні буде провакциновано більш як половину дорослого населення.

Надійність і комфорт

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав про ухвалення важливого законопроєкту про електронні документи. Наша держава стала першою у світі, де узаконено цифрові паспорти. Цифрові документи у «Дії» матимуть таку саму юридичну силу, як і пластикові та паперові аналоги. Цей закон набуде чинності 23 серпня 2021 року, і відтоді жодна держустанова чи приватна організація не зможуть відмовитися приймати електронні паспорти.

Це дуже комфортно, бо паспорт тепер буде завжди з людиною в її телефоні. Із цим електронним документом можна буде отримувати відправлення на пошті або відкривати рахунок у банку, що нині можна зробити онлайн. І зробити це зможуть і фізичні особи, і бізнес.

У «Дії» цифрові документи захищено набагато ліпше, ніж паперові. Адже цей застосунок не зберігає персональних даних, він пройшов усі ступені перевірки та отримав необхідні сертифікати. Тож застосування електронних документів спрощує діалог людей із державою, запобігає корупції, пришвидшує перехід до paperless держави та актуалізації даних у реєстрах громадян.