На урядову «гарячу лінію» звертаються люди з проханням про впорядкування вітчизняних автошляхів

Стан автошляхів є не лише показником якості життя громадян, а й економічної ситуації в країні. Сучасні транспортні розв’язки України, на жаль, по суті є бездоріжжям, що завдає величезних збитків як кожному громадянину, так і державі загалом. За рейтингом, що був складений Світовим Економічним Форумом (The World Economic Forum), наша країна посіла 137 місце серед 144 країн світу за якістю доріг.

Останніми роками уряд суттєво збільшив витрати на ремонт і будівництво автомобільних шляхів та взявся за наведення ладу в автодорожньому господарстві. Проте, враховуючи застарілість цієї проблеми і масштаби країни, розв’язання проблем, накопичених у цій галузі, вимагатиме чималих затрат протягом тривалого часу. Адже, 95% українських автошляхів, за даними Міністерства інфраструктури, дуже зношені.

У вересні минулого року Міністерство інфраструктури оголосило про намір ввести онлайн–моніторинг будівництва та ремонту доріг у 2018 році. А Державне агентство автомобільних доріг спільно із урядово-громадською ініціативою «Разом проти корупції» провели круглий стіл з питань подолання корупційних чинників у здійсненні контролю за якістю дорожніх робіт та дієвих процедур габаритно-вагового контролю.

Із січня 2018 року запрацював Державний дорожній фонд України, основні завдання якого – гарантувати розширення фінансування автошляхової галузі та покращити фінансування ремонту місцевих доріг. Наповнюватиметься він за рахунок акцизних зборів та мит від нафтопродуктів, палива та автомобілів. 60% коштів підуть на ремонт доріг загальнонаціонального значення, 35% – на місцеві дороги, 5% – на підвищення безпеки на дорогах, зокрема, на спорудження кільцевих розв'язок на дорогах державного значення, острівців безпеки, а також освітлених та розмічених пішохідних переходів.

На втілення цих планів у життя з нетерпінням очікують всі українці, зокрема ті, хто звертається на урядову «гарячу лінію».

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, протягом 2017 ріку на урядову «гарячу лінію» надійшло майже шість тисяч звернень щодо якості автомобільних доріг. Загалом заявники зверталися з питань відсутності ремонту доріг, неналежного їх утримання (переважно це прибирання доріг від снігу) та необхідності будівництва нових автошляхів.

Так, житель села Копашново Закарпатської області повідомив, що в червні 2017 року у Хустському районі мав розпочатися ремонт автомобільної дороги Копашново – Нижнє селище – Нанково – Іза, проте у липні громадянам повідомили, що ремонту не буде, оскільки цей пункт було виключено з кошторису. Він попросив допомоги щодо ремонту автомобільного шляху, бо той перебуває в аварійному стані. Звернення було надіслано на розгляд до Закарпатської облдержадміністрації. Під час зворотного зв’язку заявник повідомив, що ремонт провели та дорогу повністю відновили.

А житель Яготина Київської області поскаржився на «гарячу лінію» про те, що через нерозчищені від снігу дороги на одній із вулиць міста застрягли п’ять великих вантажівок, які перекрили проїзд решті автотранспорту, адже утворився затор. Абонент просив допомоги у звільненні автомобілів із снігового замету. Отримавши звернення, Київська облдержадміністрація відреагувала негайно: буквально за кілька годин автошлях розчистили від снігу та повністю відновили дорожній рух, що і підтвердилося зворотним зв’язком.

Заявниця ж із міста Кам’янське Дніпропетровської області звернулася на урядову «гарячу лінію» щодо ремонту дороги сполученням Кам’янське – Полтава. За її словами, ремонт (навіть косметичний) не проводився там понад три роки, а отже утворилися величезні ями, які вже навіть неможливо об’їхати. Заявниця попросила сприяти у зміні ситуації на краще. Розглянувши звернення, Державне агентство автомобільних доріг України повністю владнало це питання: на вказаному транспортному сполученні розпочалися ґрунтовні ремонтні роботи, що підтвердилося під час зворотного зв’язку.

За період з 12 по 18 лютого 2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 37 546 дзвінків, а також 874 звернення зареєстровано через інтернет. Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua