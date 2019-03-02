У Сумській обласній бібліотеці для дітей відкрито першу персональну виставку юної сумської художниці Анастасії Пасько, яка представила 18 робіт олійного живопису. Насті лише 9 років, вона навчається у 3 класі сумської школи №4, малюванням захопилася трирічною. Роботи «Море — моя любов», «Маленька подружка», «Будиночок мрій», «Снігурі», триптих «Фламінго» та інші свідчать про неабиякі творчі здібності учениці. За словами начальника управління культури Сумської ОДА Олени Мельник, яка взяла участь у відкритті виставки, дитяча творчість вражає особливо. Яскраве свідчення цього — вернісаж Насті Пасько, картини якої випромінюють красу, світло, радість.
На Сумщині постійно дбають про юні таланти: у краї традиційно проходять різні конкурси, фестивалі, виставки, завдяки яким хлопчики і дівчатка мають змогу творчо зростати.
Як наголосили під час відкриття виставки майстри пензля заслужені художники України голова Сумської обласної організації НСХУ Іван Гапоченко та Олександр Чередниченко, Настя вже має власний кольоровий почерк. Її юна душа чутливо відгукується на найтонші нюанси природи, фіксує порухи вітру і сонця, листя і трави. Їй вдаються не тільки пейзажі, а й натюрморти, портрети.
Як розповіла Настина мама Катерина Пасько, малювання для доньки — особливе захоплення, якому вона віддає весь вільний час. Але і в навчанні одна з найуспішніших. За словами вчительки Наталії Харченко, Настя має успіхи в усіх предметах. Привітати школярку з виставковим дебютом прийшли її однокласники.