Із 7 лютого 2022 року отримати тисячу гривень в межах програми «єПідтримка» зможуть і українці віком понад 14 років, які мають дві дози щеплення від COVID-19.

Уряд розширив перелік видів підприємницької діяльності, які братимуть участь у програмі, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

У постанові №68 від 2 лютого 2022 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. №1272» зазначено: «Допомога надається отримувачам допомоги виключно для придбання у безготівковій формі з використанням платіжних карток та/або їх реквізитів послуг у сферах культури, освіти (зокрема, оплата здобуття дошкільної, позашкільної освіти, занять у гуртках, секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках закладів освіти), фізичної культури і спорту, здійснення внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом, для придбання книжок, друкованих засобів масової інформації, товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів, а також для придбання отримувачами допомоги віком від 60 років лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів».

«Уже близько 75 тисяч підлітків пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 і зможуть витратити тисячу гривень на освітні курси або придбання спортивних товарів. Таке рішення дасть змогу підтримати галузі бізнесу, які найбільше постраждали від карантинних обмежень. Також ми сподіваємося, що це стимулюватиме вакцинацію серед неповнолітніх», — зазначив заступник міністра економіки Олександр Грибан.

Нині програмою «єПідтримка» вже скористалися майже 8 мільйонів громадян. Від початку впровадження програми на картки українців перераховано 7,9 мільярда гривень, а 2,3 мільярда з отриманих коштів громадяни вже витратили на власний вибір.

Найпопулярнішими за видами витрат стали: книжкові магазини — 828 мільйонів гривень; кінотеатри — 554 мільйони; театри, концерти й розважальні послуги — 284 мільйони; залізничні та авіа- пасажирські перевезення — 273 мільйони; спорт — 263 мільйони; ліки — 133 мільйони гривень.