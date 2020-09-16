Під час сесійного засідання, яким Європарламент відкрив новий політичний сезон у Брюсселі, перед євродепутатами виступив високий представник ЄС із питань зовнішньої та оборонної політики Жозеп Боррель. Головний європейський дипломат обговорив з народними обранцями ситуацію у Білорусі, де тривають масові виступи проти фальсифікації підсумків президентських виборів, які відбулися на початку серпня, та отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Жозеп Боррель наголосив, що ЄС не визнав підсумків виборів у Білорусі, «переможцем» яких місцева ЦВК зробила Олександра Лукашенка. «Ми не визнаємо Лукашенка легітимним президентом Білорусі», – заявив він. Дипломат зазначив, що білоруська влада продовжує переслідувати представників опозиції та застосовує силу проти учасників протестних акцій. Зокрема, за його словами, силовики затримали понад сім тисяч громадян через участь в акціях протесту.

Жозеп Боррель наголосив, що ЄС буде рішуче реагувати на ситуацію у Білорусі й розглядає можливість запровадження санкцій стосовно білоруських високопосадовців, причетних до фальсифікації виборів і порушень прав людини. Дипломат підтвердив намір Брюсселя запровадити персональні санкції проти окремих представників білоруської влади найближчими днями, можливо, до саміту ЄС, який має відбутися 24 вересня.

«Якщо ситуація погіршуватиметься, ми розглянемо запровадження додаткових санкцій», – застеріг Жозеп Боррель. Він також повідомив, що Євросоюз розробив кілька можливих варіантів подальшого перебігу відносин з Мінськом: призупинення підтримки Білорусі з боку ЄС, перегляд уже напрацьованого доробку двосторонньої співпраці, а на цьому тлі – посилення підтримки громадянського суспільства у цій країні.

Під час обговорення виступу Жозеп Борреля представники фракції Європейської народної партії (ЄНП) висловилися за запрошення до Європарламенту суперниці Олександра Лукашенка на президентських виборах – Світлани Тихановської. Окремі євродепутати висловили думку, що Тихановська заслуговує на отримання Премії імені Андрія Сахарова у галузі захисту прав людину, яку щорічно вручають у Європарламенті.

Росія безпосередньо втручається у ситуацію у Білорусі – цей факт не викликає сумніву у більшості євродепутатів. На думку польської євродепутатки від ЄНП Анни Фотиги, «режим Лукашенка миттєво впаде тоді, коли Росія припинить його підтримку». «А ми не маємо забувати, що російські танки стоять під Смоленськом, і вони можуть дуже швидко опинитися під Гродно, а це вже безпосередня близькість із кордоном Євросоюзу», – нагадала колегам Анна Фотига.

Під час обговорення ситуації з отруєнням Олексія Навального, Жозеп Боррель заявив, що ЄС розглядає цю спробу отруєння як замах на вбивство. За його словами, історія з Навальним «спонукає держави-члени активізувати роботу із завершення опрацювання нового санкційного режиму Євросоюзу за порушення прав людини».

Євродепутати від Польщі, Латвії та Литви заявили, що одним із стримувальних засобів агресивних дій Росії має стати зупинка проєкту «Північний потік-2». «Гроші від продажу російського газу на ринки ЄС спрямовують на виробництво «Новічка» та мілітаризацію РФ», – заявив литовський євродепутат з фракції «Оновити Європу» Пятрас Ауштрявічюс.

Жозеп Боррель зауважив, що Європейська Комісія ніколи не висловлювала особливого захвату від проєкту «Північний потік-2», а вирішення його майбутньої долі лежить у компетенції держав-членів ЄС, а не євроінституцій. Польський євродепутат-консерватор Вітольд Ващиковський наголосив, що у світлі останніх подій Євросоюз має розпочати прискіпливу ревізію відносин із Росією та спілкування з Володимиром Путіним. «Нам слід виробити цілком нову стратегію щодо Росії», – переконаний політик.