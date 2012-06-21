Планшети Apple в цьому році пройшли комплексне оновлення, яке торкнулося iPad Mini і iPad Pro. Тепер настала черга 10-дюймового iPad, інформацію про який поділилися автори порталу MySmartPrice.
Судячи їхньої інформації, оновлений iPad вийде у вересні – п'ять нових моделей значаться в заявці Євразійської економічної комісії. Планшети позначені під цифровими кодами – A2197, A2228, A2068, A2198 і A2230. Мова йде про будь-які зміни моделі – з різними обсягами пам'яті і підтримкою сім-карт.
Про функціональні дані пристрою відомо мало. Планшет отримає новітню iPadOS з новими можливостями і поліпшеним додатком «Файли», який наділять новим інтерфейсом зі стовпчиком віджетів.
Головна інтрига полягає в гнучкості. Адже раніше інсайдери заявляли про те, що новий iPad стане гнучким. Мабуть, мова йде про глобальне оновлення, яке випустять у 2021 році – до цього часу в Apple обійдуться без експериментів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»