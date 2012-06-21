Національне космічне агентство США (NASA) повідомило про те, що до Землі наближається чергове космічне тіло. Йдеться про астероїд, який сьогодні, 11 грудня, пролетить повз нашу планету.

За інформацією «Урядового кур’єра», астероїду присвоєно ім'я 2020 VC7. Він опиниться в безпосередній близькості до Землі в 2:03 ночі в суботу, 12 грудня, або в 15:03 за Гринвічем в п'ятницю, 11 грудня. Незважаючи на те, що космічне тіло пролетить на досить великій відстані від нашої планети, його класифікували як «астероїд, що зближуються з Землею».

Примітно, що астрономам вдалося точно виміряти ширину 2020 VC7. Вона становить 97 метрів, що приблизно дорівнює висоті лондонського Біг-Бена. Нині астероїд летить в космосі зі швидкістю майже 7 кілометрів за секунду. Незважаючи на те, що він не такий швидкий у порівнянні з іншими астероїдами, він рухається у 20 разів швидше, ніж швидкісна куля.

Поєднання такої швидкості і його страхітливих розмірів вказує на те, що якби цей астероїд врізався в Землю, це призвело б до катастрофи. Однак боятися нема чого – траєкторія його польоту безпечна для жителів Землі.

Раніше «Урядовий кур’єр» повідомляа про ще одине незвичайне космічне явище, яке чекає землян 14 грудня. Йдеться про метеорний потік Гемініди. Астрономи назвали дату і час метеоритних потоків грудня. Грудневий зорепад відрізняється особливою яскравістю, а кількість метеорів на годину досягає 150, що більше, ніж у Персеїд. Відзначається, що Геменіди в цьому плані – незвичайне явище, так як прабатьком потоку є астероїд названий 3200 Фаетон.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»