Понад 7 млн вантажів було експортовано з портів Південний, Одеса та Чорноморськ, з них майже 5 млн тонн – продукція українських аграріїв. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраковпередає Урядовий портал.

З 8 серпня встановленим ВМС ЗСУ Українським коридором пройшло 200 суден на вихід з портів та 226 суден – на вхід.

Сьогодні в портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаженням 31 судно, ще 30 суден слідують коридором в обидва боки.